Peyton et Eli Manning feront équipe

Peyton et Eli Manning seront les têtes d’affiche d’une nouvelle émission qui sera diffusée sur les ondes du réseau ESPN2 parallèlement à l’émission traditionnelle «Monday Night Football».

C’est ce qu’ESPN, The Walt Disney Company et Omaha Productions – la boîte de production de Peyton Manning – ont annoncé, lundi. Le but est d’offrir une option différente au reportage régulier diffusé sur la chaîne principale du réseau. Il s’agit d’une entente de trois saisons, pour 10 parties chaque année.

«Offrir plusieurs options aux téléspectateurs permet de poursuivre, pour les trois prochaines saisons, nos efforts d'innovation et offre une valeur ajoutée à nos partisans, a dit le président d’ESPN, Jimmy Pitaro, dans un communiqué.

Les deux frères se succéderont à tour de rôle chaque semaine, aux côtés d’un animateur qui n’a pas encore été annoncé. Le concept repose sur des analyses et des réactions à chaud, des dialogues sur le portrait de la situation dans la NFL, tout en donnant une touche historique aux sujets touchés.

Par ailleurs, des invités provenant du monde du sport, mais aussi d’autres célébrités de tous les horizons, seront de passage sur le plateau.