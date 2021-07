Tadej Pogacar remporte un deuxième Tour de France de suite

(Sportcom) – Sans la moindre surprise, Tadej Pogacar (UAE-Emirates) a conclu le 108e Tour de France en étant couronné grand vainqueur de la compétition, dimanche, à l’issue de la 21e étape de 108 kilomètres.

Après avoir remporté le Tour de France à sa première participation l’an dernier, Pogacar a réussi à défendre son titre avec une confortable avance de 5 minutes 20 secondes sur le Danois Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma). L’Équatorien Richard Carapaz (Ineos-Grenadiers, +7 minutes 3 secondes) complète le podium.

Le Slovène de 22 ans, qui trône au sommet depuis la neuvième étape, a offert de solides performances lors des trois dernières semaines. Il a gagné le premier contre-la-montre, en plus des 17e et 18e étapes en montagne. À l’image de 2020, l’athlète de 22 ans a également conclu la Grande Boucle avec les maillots de meilleur grimpeur et de meilleur jeune.

Au lendemain de son triomphe à la course contre-la-montre, le Belge Wout van Aert (Jumbo-Visma) a récidivé en s’imposant au sprint de la 21e étape dimanche. Il a devancé son compatriote Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix), qui doit se contenter d'une deuxième place pour la troisième fois de ce Tour.

Wout van Aert a aussi privé le Britannique Mark Cavendish d’une 35e victoire d’étape en carrière, ce qui lui aurait permis de dépasser Eddy Merckx pour le plus grand nombre d’étapes remportées au Tour de France. Cavendish complète néanmoins la compétition avec le maillot vert.

L’Allemand André Greipel, coéquipier de Guillaume Boivin chez Israel Start-Up Nation, s’est classé cinquième de ce sprint massif. Il a annoncé samedi qu’il prenait sa retraite à la fin de la saison.

Fierté et satisfaction

Hugo Houle dresse un bilan positif de son troisième Tour de France avec la formation Astana-Premier Tech, alors que son coéquipier Alexey Lutsenko pointe au septième échelon du classement général (+12 minutes 23 secondes). Il s’agit de son meilleur résultat au Tour de France, lui qui en était à une sixième participation.

«C’est mission accomplie pour nous. Au niveau du général, on n’avait pas nécessairement de visée, mais Alexey a été très fort alors c’est excellent », a lancé Houle, qui termine 66e. «On a seulement manqué une victoire d’étape. Malheureusement pour nous, on n’a pas atteint cet objectif cette année.»

D’un point de vue personnel, l’athlète de Sainte-Perpétue est fier d’avoir épaulé son coéquipier kazakh et d’avoir contribué à son top-10 au classement général. Houle a pris part à deux échappées durant ce Tour. Il a d’ailleurs reçu le prix de la combativité à l’occasion de la dixième étape après avoir roulé devant sur plus de 150 kilomètres.

Guillaume Boivin s’est également dit satisfait du déroulement de son premier Tour de France, le seul grand tour auquel il n’avait pas encore participé au cours de sa carrière. Il se classe 105e, tandis que son coéquipier Dan Martin occupe le 40e rang.

Il s'agissait du premier Tour de France où deux Québécois étaient en action.

Direction Tokyo

L’heure était à la fête dimanche, mais les célébrations seront de courte durée puisque les deux cyclistes s’envoleront vers Tokyo lundi en prévision des Jeux olympiques, où ils représenteront le Canada aux côtés de Michael Woods.

Rappelons que ce dernier s’est retiré du Tour de France vendredi avant le début de la 19e étape afin de reprendre des forces en vue des JO.

«Après les montagnes, il n’y avait plus rien pour lui dans les trois dernières étapes. Son but était de bien récupérer pour Tokyo, qui demeure son grand objectif de l’année. Je pense que c’était la bonne décision», a dit Boivin, qui participera à ses premiers Jeux olympiques.

Woods a lourdement chuté à deux occasions durant la Grande Boucle. Après avoir fini troisième de la huitième étape, le Canadien a terminé cinquième de la 14e étape pour porter le maillot à pois du meilleur grimpeur le jour suivant. Il occupait le 27e rang au classement général provisoire avant de s’arrêter vendredi.

L’épreuve masculine de course sur route sera présentée le 24 juillet prochain et le trio canadien vise une place sur le podium.