Les Bucks à une victoire du championnat

Les Bucks de Milwaukee l’ont emporté 123 à 119 face aux Suns de Phoenix dans le cinquième match de la série finale de la NBA pour se rapprocher à un petit gain du championnat.

Les Suns ont bien tenté de remonter en toute fin de rencontre, mais Jrue Holiday a subtilisé le ballon à son adversaire pour permettre à Giannis Antetokounmpo de donner une avance de trois points aux siens avec un peu plus de 10 secondes à faire.

Le «Greek Freak» a d’ailleurs mené la charge pour les visiteurs, récoltant un total de 32 points, en plus de neuf rebonds et six mentions d’aide. Khris Middleton (29) et Holiday (27) ont également eu de bonnes soirées de travail.

Après avoir pris un retard de 16 points (37-21) au premier quart, les Bucks ont ouvert la machine en s’imposant dans un amphithéâtre plein à craquer de partisans de Phoenix en délire. Ils ont élevé leur efficacité offensive, notamment en deuxième, où ils ont marqué 43 points.

Les Bucks mènent la finale 3 à 2 et auront la chance de mettre la main sur le trophée Larry O'Brien à la maison, lundi soir, au Fiserv Forum.