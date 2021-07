Le Kraken aurait Chris Driedger dans sa mire

Le Kraken de Seattle aurait l’intention de mettre le tentacule sur le gardien des Panthers de la Floride Chris Driedger lors du repêchage d’expansion, mercredi prochain.

C’est du moins ce que rapportait le réseau TSN, samedi.

Driedger devrait normalement être joueur autonome à compter du 28 juillet prochain, mais le Kraken aurait l’intention de lui accorder un contrat rapidement après l’avoir sélectionné.

Le portier de 27 ans a fait une bonne saison avec les Panthers en 2020-2021, profitant du rendement irrégulier du numéro un Sergei Bobrovsky pour obtenir 23 départs (14 victoires, six défaites et trois revers en prolongation) en saison régulière et trois autres en séries.

Le Manitobain, un choix de troisième tour des Sénateurs d’Ottawa au repêchage de 2012, a disputé un total de 38 matchs dans la LNH, la plupart avec les Panthers.