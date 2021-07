Remontée complètement folle du CF Montréal au Stade Saputo!

Le CF Montréal a fêté son retour dans la métropole québécoise avec un match dramatique, rempli d’action et de rebondissements. Les nouveaux visages ont fait la différence et les hommes de Wilfried Nancy sont revenus de l’arrière pour l’emporter 5 à 4, samedi soir au Stade Saputo.

Les partisans montréalais auraient difficilement pu demander mieux, ou même pu prédire un tel résultat pour cette rencontre. Mason Toye et Ahmed Hamdi ont tous les deux inscrit des doublés.

L’Égyptien va rapidement devenir un des favoris de la foule montréalaise. Hamdi s’est donné des airs de Nacho Piatti en driblant toute la défense de Cincinnati pour créer l’égalité 4 à 4 à la 74e minute. En toute fin de partie, il a à nouveau fait parler sa magie pour permettre au CF Montréal d’arracher les trois points.

À son premier départ de la campagne, Joaquin Torres était employé comme attaquant aux côtés de Toye. L’Argentin a donné raison à son entraîneur en marquant à la 34e minute. Son compère américain, lui, a été la bougie d’allumage de chacune des remontées de l’équipe locale (21e et 76e, sur pénalty).

James Pantemis a été plutôt chancelant, surtout en début de rencontre. Cincinnati a marqué ses quatre buts dans les 46 premières minutes, sur ses quatre tirs cadrés initiaux. Le gardien québécois s’était même fait jouer un tour lorsque Brenner lui avait volé un ballon sur un moment de flottement.

L’attaquant brésilien a trouvé le fond du filet à deux reprises, tandis que Haris Medunjanin et Gustavo Vallecilla l’ont fait une fois chacun.

Il s’agit d’une première victoire de la formation montréalaise sur Cincinnati en quatre duels. Le club a finalement terrassé sa bête noire.

DEUXIÈME DEMIE

90+7' - TERMINÉ! Montréal tient bon et récolte les trois points!

90' - Medunjanin se retrouve seul dans la surface et décoche! Bassong, comme un héros, bloque le ballon et sauve un but!

87' - BUT MONTRÉAL! INCROYABLE!!! HAMDI profite d'un revirement coûteux! Son tir ne fait aucun doute! C'est 5-4 Montréal! Quelle remontée!

BUT HAMDI 5-4 -

85' - Il est passé si près! La frappe de Torres ne fait que monter après un solide crochet. Le milieu s'en veut!

74' - BUT MONTRÉAL! MIRACLE! Torres explose dans le dernier tiers et se donne de l'espace. Ahmed Hamdi accélère, s'empare d'un ballon cédé par Torres. L'Égyptien y va d'une frappe d'une précision chirurgicale! C'est l'égalité 4-4!

BUT HAMDI 4-4 -

72' - BUT MONTRÉAL! Toye prend bien son tir de pénalité et réduit l'écart 4-3!

BUT TOYE 4-3 -

68' - Mason Toye se présente devant Vermeer! L'attaquant montréalais se fait faucher dans la surface et on accorde le penalty!

46' - Coup dur pour le CF Montréal, qui concède un (autre) revirement dès la reprise du jeu. Brenner dépose la balle derrière Pantemis. C'est 4-2 Cincinnati!

BUT BRENNER 4-2 -

46' - Début de la demie.

PREMIÈRE DEMIE

45+4' - ENCORE! Torres y va d'une frappe qui atteint le poteau! Pas de chance pour l'Argentin...

POTEAU TORRES FIN 1RE DEMIE -

45+4 - Toye est bien placé dans la surface et reçoit le ballon. L'attaquant se retourne rapidement et y va d'un tir vif, qui est bloqué par le gardien adverse.

42' - BUT CINCINNATI! Gustavo Vallecilla est laissé complètement seul dans la surface. Pantemis ne peut rien faire. C'est 3-2 FC Cincinnati.

BUT VALLECILLA 3-2 -

34' - BUT MONTRÉAL! La frappe enroulée de Victor Wanyama est captée par le gardien Vermeer, qui accorde toutefois un généreux retour. Joaquin Torres s'empare du retour et marque son premier but dans l'uniforme montréalais. C'est l'égalité 2-2!

BUT TORRES 2-2 -

29' - Le coup franc de Mihailovic est cadré. Vermeer doit plonger pour réaliser l'arrêt!

25' - Oh mon dieu! Une autre erreur défensive aurait pu être fatale pour Montréal! Maciel échappe le ballon au profit d'Acosta. Heureusement, Pantemis intervient et coupe la passe de la main avec brio!

BELLE INTERVENTION DE PANTEMIS -

21' - BUT MONTRÉAL! Mason Toye accepte un superbe centre de Lassi Lappalainen dans la surface et complète de la tête! Déjà un 5e but pour Toye cette saison! C'est 2-1!

BUT TOYE 2-1 -

14' - BUT CINCINNATI! Quelle bourde de James Pantemis! Le gardien du CFM reçoit le ballon et n'arrive pas à le dégager à temps! Brenner lui vole la balle et n'a qu'à la mettre au fond des filets. 2-0 FC Cincinnati!

BUT BRENNER 2-0 -

13' - Un coup franc à l'entrée de la surface passe bien près de trouver la tête de Wanyama. Mais on aura une sortie de touche...

10' - QUELLE CHANCE RATÉE! La frappe basse de Choinière surprend Vermeer, mais le ballon frappe le poteau de plein fouet! Mihailovic s'empare du retour et a un filet désert, mais sa frappe passe au-dessus du filet! Il va s'en vouloir...

POTEAU CHOINIERE -

9' - Le CF Montréal tente de créer l'égalité. Joel Waterman se porte à l'attaque et repère Mathieu Choinière sur le flanc droit. Le centre du Québécois se retrouve dans les mains du gardien.

6' - BUT CINCINNATI! Haris Medunjanin complète une superbe contre-attaque. Son tir surprend James Pantemis. 1-0 FC Cincinnati.

BUT MEDUNJANIN 1-0 -

2' - TORRES! À son premier départ en MLS, le milieu du CF Montréal y va d'une solide frappe, qui touche la barre!

POTEAU TORRES -

1' - Début de la rencontre.