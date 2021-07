Les Panthers ne veulent plus de Keith Yandle

Le vétéran défenseur Keith Yandle a vu son contrat racheté par les Panthers de la Floride, entente à laquelle il restait deux saisons à écouler.

L'organisation floridienne a confirmé le tout jeudi avant-midi. La décision sera quelque peu ardue à encaisser financièrement, surtout en 2022-2023, lorsqu'un montant supérieur à 5,3 millions $ sera réservé au rachat dans la masse salariale des Panthers.

L'arrière détenait une clause de non-mouvement à son pacte et n’aura pas à être soumis au ballottage. Au cours de la prochaine campagne et de la suivante, sa rémunération devait compter pour 6,35 millions $ sur la masse salariale de son équipe. Pour la saison 2021-2022, sa paie était fixée cependant à 5,25 millions $.

Yandle, 34 ans, a passé les cinq dernières années avec les Panthers. Pendant le plus récent calendrier régulier, il a inscrit trois buts et 24 mentions d’aide pour 27 points en 56 rencontres, tout en présentant une fiche de -8. Depuis son arrivée dans la Ligue nationale de hockey en 2006-2007, l’ancien des Coyotes de l’Arizona et des Rangers de New York a accumulé 600 points en 1032 duels.

Forsling signe

Peu après la confirmation de la nouvelle, les Panthers auraient fait signer un pacte de trois ans, d’une valeur annuelle moyenne de 2,66 millions $ sur leur masse, au défenseur Gustav Forsling.

C’est ce qu’a rapporté le site The Athletic.

Forsling était admissible à l’autonomie partielle. Il a totalisé cinq buts et 12 aides pour 17 points en 43 matchs lors de la dernière saison. Ayant évolué sous les ordres de l’entraîneur-chef de la Floride, Joel Quenneville, lorsque celui-ci dirigeait les Blackhawks de Chicago auparavant, l’athlète de 25 ans avait été réclamé au ballottage en janvier.