Les camps d’entraînement de la NFL s’amorceront plus tard ce mois-ci et du côté des Chiefs de Kansas City, tous veulent racheter la contre-performance livrée au dernier Super Bowl, à commencer par le receveur de passes Tyreek Hill.

Le joueur-étoile garde un goût amer de la défaite de 31 à 9 subie aux mains des Buccaneers de Tampa Bay au cours du match de championnat. À ses yeux, ce résultat à lui seul devrait suffire à motiver les troupes en prévision de la prochaine campagne.

«Depuis cet échec, je me prépare plus que jamais. [...] Je crois que nous avons en quelque sorte été humiliés durant le plus gros match, le dernier de l’année, a-t-il affirmé au site TMZ Sports. Nous ne souhaitons réellement pas emprunter ce chemin de nouveau. Nous serons de retour.»

Hill a été limité à 73 verges aériennes lors de la rencontre ultime, les siens étant incapables d’inscrire un seul touché. Les porte-couleurs de la formation de l’entraîneur-chef Andy Reid devront se rapporter au camp le 27 juillet. Leur première partie du calendrier régulier aura lieu le 12 septembre contre les Browns de Cleveland.