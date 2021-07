Les Bucks donnent signe de vie

Les Bucks ont signé leur premier gain de la série finale de la NBA, dimanche à Milwaukee, dans une victoire de 120 à 100 contre les Suns de Phoenix.

Transportée par un autre bel effort de leur vedette Giannis Antetokounmpo, la formation du Wisconsin a évité de se mettre dans de beaux draps au terme du troisième duel. Les Suns mènent tout de même la série 2-1.

Le «Greek Freak» a converti 14 de ses 23 tirs et 13 de ses 17 lancers francs, pour un total de 41 points. Il a aussi amassé 13 rebonds et six passes décisives.

Le Grec a reçu l’aide de ses acolytes, Jrue Holiday et Khris Middleton, qui ont respectivement conclu le duel avec 21 et 18 points.

L’équipe locale a réellement pris son envol à la fin du deuxième quart, en inscrivant 30 des 39 points avant le son de la cloche, pour retraiter au vestiaire avec une avance de 60 à 45. Les favoris de la foule se sont ensuite assurés de ne laisser aucun espoir de remontée aux Suns, en marquant les 16 derniers points du troisième quart.

Dans le camp des Suns, aucun joueur n’a été en mesure d’atteindre le plateau des 20 points. Chris Paul en a inscrit 19, tandis que Deandre Ayton et Jae Crowder en ont ajouté 18 chacun.

Le quatrième duel de la série aura lieu mercredi, encore au Fiserv Forum.