Un message aux partisans de la part des joueurs du CH

Au lendemain du bilan de fin de saison du Canadien de Montréal, certains joueurs se sont adressés aux partisans par le biais d'une vidéo partagée sur le compte Twitter de l’équipe.

«Je veux prendre quelques minutes avant de partir pour l’été pour vous remercier pour votre incroyable soutien. En tant que joueurs, nous pouvons difficilement expliquer comment c’était que de vous voir nous attendre à l’extérieur du Centre Bell et partout dans la ville, et à quel point les 3500 personnes qui assistaient aux matchs ont été bruyantes. Ça compte beaucoup pour nous. On se revoit bientôt!» a lancé Brendan Gallagher.

Les joueurs des Canadiens s'adressent aux meilleurs partisans de la LNH. ❤️#GoHabsGo pic.twitter.com/g9h7S5nWlj — Canadiens Montréal (@CanadiensMTL) July 10, 2021

«Merci d’avoir toujours cru en nous. C’était formidable de vous voir dans le Centre Bell cette année. J’ai hâte que tout revienne à la normale pour voir le Centre Bell à pleine capacité. Profitez de votre été. J’ai hâte d’être de retour», a ajouté Josh Anderson.

«J’aimerais vous dire un gros merci pour l’année et pour votre soutien. Ça n’a pas été facile pour personne, mais vous avez été exceptionnels pendant les matchs où vous avez été là. On va s’ennuyer de vous. On aurait aimé ça gagner la Coupe Stanley. On est fiers de nous et on sait que vous êtes fiers de nous aussi. J’espère vous revoir l’an prochain», a mentionné Philippe Danault.

«Je veux remercier tous les partisans d’être restés à nos côtés et d’avoir cru en nous. Je me souviens à quel point c’était extraordinaire de vous entendre à notre premier match à Montréal contre Toronto. Vous avez rendu notre parcours encore plus incroyable», a pour sa part indiqué Paul Byron.

«Évidemment, c’était fantastique de vous revoir cette année. Vous nous avez donné un élan de plus dans notre parcours. J’ai hâte de vous revoir l’an prochain dans un Centre Bell bien rempli», a conclut le capitaine Shea Weber.