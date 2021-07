Formule E : un nouveau vainqueur d’épreuve

L’Allemand Maximilian Gunther a remporté sa première épreuve de Formule E de la saison, samedi à New York.

L’athlète de 24 ans a profité des rues de Brooklyn pour enlever les honneurs de la 10e étape de l’année. Il est ainsi devenu le neuvième gagnant différent cette saison.

Guenther avait commencé la course au quatrième échelon. Il s’est finalement emparé de la tête alors qu’il restait un peu plus de sept minutes à rouler. Il a profité d’une tentative de dépassement du Français Jean-Éric Vergne aux dépens de l’Australien Nick Cassidy pour se faufiler devant les deux pilotes et à l’avant du peloton de tête.

Il a complété le tout en un peu plus de 46 minutes et à peine plus de deux secondes devant son plus proche poursuivant, Vergne. Le Brésilien Lucas di Grassi a complété le podium.

Au classement des pilotes, le Suisse Edoardo Morata a perdu l’exclusivité du premier rang. Il n’a pas été en mesure d’accumuler des points à New York et est ainsi demeuré à 72. Il partage maintenant la tête avec le Néerlandais Robin Frijns. Vergne occupe la troisième place du classement, à quatre points des deux premiers.