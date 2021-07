Le Conn-Smythe à Andrei Vasilevskiy

Le gardien de but du Lightning de Tampa Bay Andrei Vasilevskiy a remporté le trophée Conn-Smythe, remis au meilleur joueur des séries éliminatoires, à la suite de la deuxième conquête consécutive de la coupe Stanley par les «Bolts».

Le portier russe a été intraitable lors du calendrier d’après-saison, montrant une fiche de 16-7, une moyenne de buts alloués inférieure à 2,00 et un taux d’efficacité de ,935 avant le match décisif de mercredi soir.

Vasilevskiy a aussi blanchi ses adversaires à cinq occasions et chaque fois pour conclure les séries face aux Panthers de la Floride, les Hurricanes de la Caroline, les Islanders de New York et le Canadien de Montréal.

L’attaquant Nikita Kucherov était l’autre joueur pressenti pour mettre la main sur le Conn-Smythe. L’ailier russe a amassé 32 points en 24 matchs, menant tous les patineurs de la Ligue nationale de hockey à ce chapitre.

En 2020, c’est le défenseur Victor Hedman qui avait remporté l’honneur.