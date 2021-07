Une défensive qui ressemble à celle de 1986

Faisant face à l'élimination lundi, les Canadiens de Montréal ont disputé un match très robuste, spécialement les défenseurs.

Les mises en échec du capitaine Shea Weber à l'endroit de l'attaquant du Lightning de Tampa Bay Brayden Point ont marqué l'imaginaire.

Mais il y a aussi les Joel Edmundson, Ben Chiarot, Jeff Petry et Alexander Romanov qui ont distribué de solides coups d'épaule.

Cette défensive rappelle d'ailleurs à l'ancien entraîneur-chef du Tricolore Jean Perron celle de 1986, qui a remporté la coupe Stanley.

«Notre défensive était impressionnante, comme celle de cette année, a-t-il dit mardi lors d'une entrevue accordée à JiC. Rick Green, Craig Ludwig, Larry Robinson, Chris Chelios... ils étaient des formats géants et ils jouaient de façon très robuste.

«Ça peut se comparer à Weber, Chiarot et Edmundson et compagnie. Il y a beaucoup de similitudes entre les deux équipes, autant en attaque qu'en défensive. Et il y a aussi le mélange de jeunes et de vétérans. Et les deux gardiens de but... superbe! Qu'est-ce que tu peux demander de mieux que Patrick Roy et Carey Price?»

Voyez l'entrevue complète de Jean Perron dans la vidéo ci-dessus.