Mullins se charge une fois de plus des Blue Jays

Cedric Mullins a cogné un circuit, lançant une poussée de cinq points des Orioles en cinquième manche, pour aider les siens à mettre fin à une série de trois revers et à venir à bout des Blue Jays de Toronto au compte de 7 à 5, mardi à Baltimore.

Mullins a ainsi frappé sa cinquième longue balle en huit parties contre la formation torontoise cette saison. Il a été à l’origine de deux points, tout comme Anthony Santander quelques instants plus tard et Pedro Severino lors du tour au bâton précédent.

Le partant des Jays Steven Matz (7-4) n’a pas été à la hauteur sur la butte, comme en font foi ses trois points mérités et six coups sûrs concédés en quatre manches. Pas plus que Trent Thornton, qui a donné trois points et autant de frappes en lieu sûr en seulement deux tiers de manche.

Dans le clan local, Spenser Watkins (1-0) a été meilleur, allouant un point, trois coups sûrs et trois buts sur balles en cinq manches. Il a du même coup mérité sa première victoire en carrière à son premier départ dans le baseball majeur.

Menés 7 à 1 à un certain moment, les Blue Jays ont bien failli revenir de l’arrière. Randal Grichuk et Vladimir Guerrero fils ont cogné des circuits en solo en septième et huitième, puis Lourdes Gurriel fils a expédié une balle dans les gradins pour ajouter deux points au cours de l’engagement ultime.

Tyler Wells a toutefois effectué les derniers retraits pour mettre un terme aux efforts des Jays. Les deux clubs se retrouveront mercredi pour le deuxième match de cette série qui en compte trois.