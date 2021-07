Une autre embauche locale pour le Rocket

Marc Bergevin y est allé d’une autre prise québécoise pour le Rocket de Laval, lundi, en faisant signer un contrat d’une saison à l’ancien attaquant des Blackhawks de Chicago Alexandre Fortin.

Il s’agit d’un pacte à deux volets, de sorte que le joueur de 24 ans pourrait également porter les couleurs des Lions de Trois-Rivières, le nouveau club affilié au Canadien de Montréal dans l’ECHL, la saison prochaine.

L’athlète originaire de Blainville a joué 24 matchs avec les Blackhawks en 2018-2019, marquant trois buts et ajoutant autant de mentions d’aide. Il a passé la majeure partie de sa carrière professionnelle dans la Ligue américaine avec les IceHogs de Rockford et les Eagles du Colorado, totalisant 18 filets et 53 points en 167 rencontres.

Jamais repêché, Fortin a disputé trois campagnes avec les Huskies de Rouyn-Noranda entre 2014 et 2017, revendiquant une fiche de 52 buts et 135 points en 173 matchs. Il a par ailleurs gravé son nom sur la coupe du Président en 2016 avant de s’incliner en finale de la Coupe Memorial quelques semaines plus tard.