«De bon augure pour les années à venir» - Yvan Cournoyer

À l’aube du quatrième duel opposant les Canadiens de Montréal au Lightning de Tampa Bay, la légende Yvan Cournoyer a partagé ses états d’âme sur la situation actuelle de la Sainte-Flanelle alors que l’équipe fait face à l’élimination.

On apprend dans l’adversité. Celui qui était surnommé «Roadrunner», voit d’un bon œil l’expérience qui se présente aux jeunes joueurs du CH dans ce parcours éliminatoire parsemé de hauts et de bas.

«Ce n’est pas l’histoire d’un joueur. Les jeunes contribuent et c’est toute une expérience pour eux et c'est de bon augure pour les années à venir.»

Tant qu’il y a de la vie, il y a de l’espoir

«Je me rappelle en 1971, on affrontait les Bruins de Boston et ils formaient une équipe exceptionnelle. Tout le monde nous voyait perde et on était revenu dans la série. Là, il n’y a pas de lendemain et j’espère que les Canadiens vont l’emporter ce soir», a rajouté Cournoyer, qui a soulevé la précieuse coupe Stanley à dix reprises.

Se fier à qui?

«Carey Price va sortir fort. Il a du caractère. C’est un excellent gardien», a estimé l'auteur de 428 buts et 435 passes pour un total de 863 points en 968 rencontres dans l'uniforme du Tricolore.

L’effet Caufield

«Il va apporter beaucoup aux Canadiens de Montréal. Lorsqu’il est sur la patinoire, on le remarque, il fait une différence», a-t-il conclu.

Voyez l’entretien intégral dans la vidéo ci-dessus.