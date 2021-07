Coup d’envoi du 25e Tour CIBC Charles-Bruneau

La journée de samedi marquait le début du Tour CIBC Charles-Bruneau, qui fête cette année un quart de siècle. Plus de 800 cyclistes se lanceront sur les routes québécoises au cours de la semaine, dans le but d’amasser des fonds pour mettre fin au cancer pédiatrique.

Tous les parcours organisés par la Fondation Charles-Bruneau sont complets, mais on invite les gens à rouler dans leur coin de pays et à donner généreusement. Les aventures de Pierre Bruneau, chef d’antenne de TVA, et des autres ambassadeurs du Tour pourront être suivies sur les réseaux sociaux.

«Notre objectif est simple, c’est d’aller chercher trois millions et demi de dollars, tout ça pour lancer ça dans notre grand projet», a commenté M. Bruneau en entrevue à LCN en matinée, lui qui s’apprêtait à remonter sur son vélo en compagnie de plusieurs membres de sa famille.

«Vingt-cinq ans... Je dirais que j’avais 25 ans de moins! Juste ça, faire du vélo 25 ans plus jeune, c’est tellement plus facile, mais quand même. On réussit à en faire beaucoup», a affirmé avec le sourire le sympathique homme de 69 ans.

Depuis la création de la Fondation, près de 34 millions $ ont été récoltés pour lutte contre la maladie. Les résultats parlent d’eux-mêmes.

M. Bruneau fait ainsi le parallèle avec la situation de son fils, Charles, qui a perdu sa bataille face à la maladie en 1988. Il avait alors 30 % de chances de survie, mais trois décennies plus tard, un patient atteint de la leucémie a désormais 80 % de chances de s’en sortir.

«On a fait énormément de progrès. La recherche permet maintenant de faire ce qu’on appelle des thérapies ciblées. Pour les enfants, c’est personnel. On voit leur dossier, les médecins peuvent rapidement suivre les enfants», a expliqué M. Bruneau.

«Ça amène beaucoup de guérisons et c’est ce qu’on souhaite vraiment. Nous avons aussi un rêve, c’est un jour de fermer la Fondation Charles-Bruneau, car on aura trouvé le remède à tous les cancers», a-t-il ajouté.

Le Tour CIBC Charles-Bruneau aura lieu entre le 3 et le 9 juillet et culminera à cette dernière journée avec des départs à Boucherville, Saint-Hyacinthe, Bromont et Rougemont. En 2019, une impressionnante somme de 5,35 millions $ avait été amassée.