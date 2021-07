Basketball : le rêve olympique prend fin

L’équipe masculine canadienne de basketball ne sera pas des prochains Jeux olympiques de Tokyo, à la suite d’une défaite de 103 à 101 contre la République tchèque, samedi à Victoria, dans le cadre de leur match de demi-finale du tournoi qualificatif.

Dans le duel du jour, les représentants de l’unifolié ont connu plusieurs ratés au chapitre de leur tir. Parmi les joueurs ayant joué plus de 20 minutes, seul R.J. Barrett a eu un taux d’efficacité supérieur à 50% (9 en 17; 23 points). Il a aussi été le meilleur pointeur des Canadiens. Andrew Wiggins et Nickeil Alexander-Walker en ont respectivement ajouté 22 et 21.

Dans le camp des Tchèques, Blake Schilb a été le meilleur avec 31 points.

Seule la formation gagnante de ce tournoi obtiendra son laissez-passer pour la compétition qui aura lieu durant les mois de juillet et août. C’est donc dire que la panne sèche canadienne se poursuivra, puisque l’équipe ne s’est pas qualifiée pour les Jeux olympiques depuis l’édition de 2000, à Sydney.