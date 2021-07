Hugo Houle parmi les meilleurs

(Sportcom) – Le Slovène Matej Mohoric (Bahrain-Victorious) a remporté vendredi la septième étape du Tour de France, tandis que le Québécois Hugo Houle (Astana-Premier Tech), non loin derrière, a aussi connu une bonne journée en terminant au 12e rang.

Auteur d’un chrono de 5 h 28 min 20 s, Mohoric a distancé les autres membres d’une échappée avec une vingtaine de kilomètres à faire pour filer en solo vers la victoire. Roulant dans le contingent de tête à la fin, Houle estime avoir beaucoup appris.

«J’étais là au bon moment avec des cyclistes très dangereux. Le groupe dans lequel je me trouvais était plus fort que le peloton et c’est pour ça qu’on a réussi à demeurer devant. Je suis très satisfait de m’être accroché à eux et ça prouve que je suis compétitif. Je suis là avec les meilleurs et je suis capable de flairer les bons coups», s’est-il réjoui.

Le cycliste de Sainte-Perpétue a franchi le fil d’arrivée à 2 min 57 s du gagnant, dans le même temps que le champion du Tour en 2014, l’Italien Vincenzo Niabli (Trek-Segafredo), et le Britannique Simon Yates (BikeExchange).

«Yates était content que je lui file un coup de main quand il était pris derrière le groupe. Nibali a vu que je m’étais bien battu et il a pris le temps de me féliciter après la course; il est très respectueux. Je suis content d’avoir fini avec eux, ça démontre que je progresse encore. J’ai tout donné aujourd’hui [vendredi] et c’est encourageant», a mentionné le Québécois en entrevue avec Sportcom.

Le Belge Jasper Stuyven (Trek-Segafredo) a terminé au deuxième échelon à 1:20, tandis que le Danois Magnus Cort (+1:40) de l’équipe EF Education-Nippo a pris la troisième place.

De son côté, Guillaume Boivin (Israel Start-Up Nation) a terminé 124e avec un écart de 17:34.

Pas de changement au sommet

Fort de sa quatrième place lors de cette course, le Néerlandais Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) a conservé son maillot jaune au classement général provisoire. Derrière lui, le Belge Wout Van Aert (Jumbo-Visma) occupe maintenant le deuxième échelon en raison d’un retard de 30 secondes.

Le Danois Kasper Asgreen (Deuceninck-Quick Step), cinquième du jour, a fait un bond de huit places pour se retrouver troisième à 1:49. Les Slovènes Matej Mohoric et Tadej Pogacar (UAE-Emirates) complètent le top 5.

Grâce à sa performance de la journée, Houle (+13:47) est passé du 69e au 43e rang. Guillaume Boivin (+26:29) est quant à lui 82e.

Les cyclistes seront de retour en action samedi sur un parcours en montagne qui relie Oyonnax et Le Grand-Bornand sur 150,8 kilomètres.