Un espoir des Raptors suspendu par la NBA

Le garde des Raptors de Toronto Jalen Harris a été suspendu par la NBA pour avoir contrevenu à la politique antidrogue de la ligue, jeudi.

Selon le site sportif The Athletic, le joueur de 22 ans pourra demander sa réintégration dans un an, après avoir été formellement «congédié et disqualifié» par le circuit Silver.

Harris, qui a été sélectionné au 59e rang du repêchage de 2020, devait devenir joueur autonome avec compensation au mois d’août, en vertu de son contrat à deux volets.

À sa première saison avec les Raptors, l’Américain a joué 13 matchs, montrant des moyennes par rencontre de 7,4 points, 1,4 rebond et 1,3 mention d’aide.