«La série est loin d'être terminée»

En dépit du fossé dans lequel il se trouve en finale de la Coupe Stanley, le Canadien de Montréal n’a pas l’intention de baisser les bras et aborde le troisième match face au Lightning de Tampa Bay avec un certain optimisme.

Le Tricolore a disputé une meilleure rencontre que celle de lundi, mais est retourné à son hôtel les mains vide. Malgré les 43 tirs dirigés vers le gardien Andrei Vasilevskiy, il a plié l’échine 3 à 1 et est à deux autres défaites de l’élimination.

En revanche, les joueurs de l’équipe ont été plus menaçants autour de la cage ennemie. Au sein des troupes, tous se disent que s’il est possible de répéter ce type de performance, ils seront récompensés dès vendredi au Centre Bell.

Point de presse de Cole Caufield samedi matin -

«On a effectué plusieurs bonnes choses, mais il y a eu des mauvais bonds. C’est le hockey et on doit se concentrer sur le troisième match. On est quand même heureux de notre performance, a déclaré l’attaquant Cole Caufield en visioconférence, jeudi matin, peu avant le vol des siens en direction de Montréal.

«On n’a pas besoin du lancer parfait. On doit continuer ce qu’on fait, gagner nos batailles et contrôler ce que nous pouvons. Leur gardien est très fort et on doit le tester encore.»

Caufield, qui s'est joint au CH après une saison fructueuse dans les rangs universitaires américains, a ajouté que toutes les émotions vécues depuis la série contre les Maple Leafs de Toronto - qui détenaient une avance de 3-1 après quatre matchs - l'aident à composer avec le présent climat.

«J’ai composé avec l’adversité plusieurs fois cette année. Ces expériences te préparent pour de telles situations.»

Point de presse d'Eric Staal samedi matin -

Pour sa part, le vétéran Eric Staal compte bien rappeler à ses coéquipiers que tout n’est pas fini.

En 2006, ses Hurricanes de la Caroline avaient pris les devants 2 à 0 dans la finale, mais les Oilers d’Edmonton étaient revenus en force. Les Ouragans avaient été couronnés au terme de la septième rencontre.

«La série est loin d'être terminée, a-t-il fait valoir. Avec l’avance, on se sent bien, mais ça reste la fin de la course, le plus important. On gardera la même attitude en espérant d’être du bon côté du tableau indicateur.

«On se concentre sur le match 3 et on veut disputer le même genre de partie en souhaitant un résultat différent.»

Ducharme aidera-t-il?

Par ailleurs, l’entraîneur-chef intérimaire Dominique Ducharme sera de retour derrière le banc et ses hommes espèrent que sa présence coïncidera avec un changement de cap dans cette série, dominée 8 à 2 par le Lightning au chapitre des buts marqués.

«Son retour sera immense. On a manqué nos activités quotidiennes des derniers jours. Lui aussi attendait ce jour de participer à la finale. Le revoir nous donnera un élan», a prédit Staal.

«Nous avons maintenu le contact sur Zoom, mais ce n’est pas la même chose. Sa vision nouvelle de la situation et sa voix constitueront un atout pour nous. Ce sera plus facile pour communiquer», a ajouté l’instructeur Luke Richardson, qui assumait les fonctions de Ducharme depuis le début de son absence, tôt dans la demi-finale contre les Golden Knights de Vegas.

S’inspirer

Sur la glace, le Canadien doit trouver le moyen de déjouer Vasilevskiy, un homme qui connaît du succès à ses dépens. Aussi, Richardson y est allé d’une comparaison entre le Russe et un autre gardien de renom que sa formation a croisé en séries 2021.

«Il est similaire à Connor Hellebuyck [des Jets de Winnipeg]. Il est très actif et prend de la place. Il faut donc dicter le jeu, aller plus souvent au filet. De plus, on n’a pas eu beaucoup de deuxièmes chances pour profiter des retours de lancer, a commenté l’entraîneur. [Mercredi], on a mieux géré la rondelle que la dernière fois. On a commis deux erreurs menant à des buts, mais c’était bien dans l’ensemble. Maintenant, il faut être créatif en attaque.»

Richardson a mentionné que l’adjoint Alex Burrows avait évoqué aux joueurs son expérience chez les Canucks de Vancouver. Ceux-ci avaient failli échapper une priorité de 3 à 0 dans leur série de premier tour face aux Blackhawks de Chicago. L’ancien attaquant les avait sauvés en inscrivant le but décisif durant la prolongation du septième match. Le Canadien peut-il s’en inspirer?

«On est une bonne équipe à l’étranger, mais on a disputé de bons matchs à domicile. On peut prendre confiance en notre style de jeu et être plus déterminé à finir nos jeux», a précisé Richardson.