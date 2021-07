La politique de prévente de billets à l'Omnium Banque Nationale dévoilée

Les détenteurs de billets de saison à l’Omnium Banque Nationale ont reçu une nouvelle correspondance de Tennis Canada les invitant à réserver leurs places pour la présentation du tournoi qui doit avoir lieu du 7 au 15 août au Stade IGA à Montréal.

Le processus de prévente (en ligne et d’une durée de 24 heures) s’amorcera le 8 juillet à 11 h.

En raison des mesures sanitaires imposées par la Santé publique, dont le respect de la distanciation physique, seulement 3500 personnes seront admises sur le site en même temps.

Ces amateurs auront une place assise sur le court central. L’organisation les a invités à choisir l’un des trois mini-forfaits.

La finale, mais pas les demi-finales

On y comprend que si les détenteurs de billets souhaitent assister à la finale du dimanche, ils doivent sacrifier les deux demi-finales la veille. Cette démarche vise à proposer cinq séances équitables. Aucun forfait pour la semaine complète ne sera offert cet été.

S'ils le veulent, ces détenteurs auront l’occasion d’échanger la valeur des billets (qu’ils ont déjà payés avant l’annulation du tournoi l’an dernier) pour l’un des mini-forfaits. Un remboursement est aussi proposé, de même que le report des billets, achetés au préalable, pour l’édition 2022.

Dans ce dernier cas, l’argent sera automatiquement transféré sur les billets de 2022 et ceux-ci seront payés en intégralité pour l’an prochain.

Aucun accès aux autres terrains, ni kiosques et ni restauration

Une journée comportera deux séances. Le site sera complètement vidé entre les séances de jour (de 11 h à 16 h) et de soirée (de 18 h à la fin des matchs) pour éviter le croisement entre les spectateurs.

Les déplacements sur le site seront très limités. Ils se feront uniquement vers les places assises dans le stade principal et l’accès aux toilettes.

Les spectateurs ne pourront assister aux rencontres disputées sur les autres terrains, y compris le deuxième en importance, le Court Rogers (ex-Banque Nationale).

Il n’y aura ni kiosques, ni activités sur le site. Si aucun restaurant ne sera accessible sur le site, un service de restauration sera offert directement aux sièges par le biais d’une application.

Enfin, ceux qui accepteront l’un des forfaits devront télécharger leur billet sur leur téléphone intelligent. Aucun billet papier ne sera envoyé par la poste comme dans le passé.

À l'an prochain?

Reste maintenant à connaître la réponse des détenteurs de forfaits qui avaient déjà acheté leurs billets l’an dernier. Bon nombre d’entre eux, on suppose, seront probablement tentés de remettre le tout à l’an prochain et de renoncer au tournoi 2021.

D’autant plus que 2022 marquera le retour des hommes. Et, c’est connu, le tournoi des hommes est plus populaire que celui des femmes.

Puis, la proximité des Jeux olympiques, qui auront lieu juste avant, pourrait inciter certaines têtes d'affiche de la WTA à renoncer à faire le déplacement cet été à Montréal.

Une foule de 5000 spectateurs : un plateau impossible

Face à l’évolution favorable de la situation épidémiologique, Québec a augmenté jeudi le nombre limite de personnes pouvant se rassembler à l’occasion de festivals et d’événements extérieurs.

Le plateau de 3500 personnes passera ainsi à 5000 à compter de vendredi 2 juillet. Mais l’Omnium Banque Nationale, vue la capacité du Stade IGA, ne pourrait guère accepter plus de 3500 spectateurs en raison des règles sanitaires imposées dont le respect d’une distance de 1,5 m latérale entre les personnes qui ne résident pas à la même adresse.

La tenue du tournoi n'est toutefois pas assurée. Selon nos informations, la date de tombée pour la présentation de la compétition est fixée au 9 juillet. Son directeur, Eugène Lapierre, attend toujours la confirmation de la Santé publique fédérale dans l'épineux dossier de la quarantaine imposée aux joueurs.