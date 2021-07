Wimbledon: Zverev se qualifie pour le 3e tour sans trembler

Alexander Zverev, 6e mondial, a totalement contrôlé son match du deuxième tour de Wimbledon remporté jeudi 7-5, 6-2, 6-3 face à l'Américain Tennys Sandgren (68e), au point d'apparaître détendu et souriant sur le court.

Des matchs aussi détendus, «ce n'est pas habituel, a confié l'Allemand de 24 ans. Mais Tennys a un très bon sens de l'humour et le public britannique aussi. On ne peut pas plaisanter comme ça si le public n'a pas un grand sens de l'humour».

Encore fallait-il également que sportivement le match ne soit pas trop tendu.

De toute la partie, Zverev n'a concédé qu'une seule balle de break, en fait de débreak, dans le 4e jeu de la troisième manche. Mais il a aligné trois points de suite et confirmé son propre break.

L'un des moments du match dont la tension a été atténuée par cette bonne ambiance est lorsque, dans le premier jeu du troisième set, Sandgren a pris un point de pénalité pour avoir perdu une balle de la poche de son short pour la deuxième fois.

Au lieu de s'énerver, il en a rigolé.

«C'est bizarre de gagner un point comme ça, mais malheureusement ça arrive, a commenté Zverev avant d'ajouter avec encore une pointe d'humour: peut-être qu'il devrait demander à son équipementier des poches un peu plus profondes.»

Après deux matchs plutôt aisés en deux tours, le prochain pourrait être plus compliqué face à Taylor Fritz (40e) ou Steve Johnson (74e).

«Pour un 2e tour, j'ai joué un bon tennis. Mais je sais que je vais rencontrer des adversaires qui ne me laisseront pas jouer aussi bien et qui tenteront de briser mon rythme et mon jeu. C'est dans ces moments-là qu'il faudra que je parvienne à élever mon niveau» , a commenté l'Allemand.

Zverev avait atteint les huitièmes de finale en 2017 mais restait sur une élimination au premier tour en 2019.