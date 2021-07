Kikuchi s’occupe des Blue Jays

Les Blue Jays de Toronto se sont butés au lanceur japonais Yusei Kikuchi et ils ont subi une défaite de 7 à 2 face aux Mariners de Seattle, jeudi après-midi, à leur actuel domicile de Buffalo.

Marcus Semien a pourtant réussi un circuit en solo à titre de premier frappeur des Jays dans cette partie. Ce fut toutefois le seul point accordé par Kikuchi en sept manches de travail.

L’artilleur nippon a bien espacé cinq coups sûrs et un but sur balles durant sa présence au monticule. Bo Bichette a produit un second point pour la formation torontoise, en fin de huitième, poussant Semien au marbre à l’aide d’un simple, mais ce fut trop peu, trop tard.

Le partant des Blue Jays, le Sud-Coréen Hyun-jin Ryu, a connu une sortie plutôt difficile, permettant cinq points, dont quatre mérités, en quatre manches. Ryu a notamment cédé un circuit de deux points au voltigeur Shed Long fils, en début de troisième. Il avait aussi été victime d’une longue balle de Jake Faley, en solo, au précédent tour au bâton des Mariners.

Dans la défaite, Semien a complété sa journée avec trois coups sûrs en quatre présences au bâton. Vladimir Guerrero fils, qui compte 26 circuits cette saison, a été limité à un but sur balles. Il a aussi commis une erreur en défensive, au premier coussin, pavant la voie à deux points des Mariners dès la première manche.

Mince consolation, le releveur Adam Cimber, acquis des Marlins de Miami plus tôt cette semaine, a fait ses débuts dans l’uniforme des Blue Jays. En une manche et un tiers, il n’a cédé aucun point et seulement un coup sûr.

Avec ce revers, les Jays présentent maintenant un dossier de 41-38. De vendredi à dimanche, toujours à Buffalo, les «geais bleus» accueillent leurs rivaux de section, les Rays de Tampa Bay (47-34).

Les Red Sox frappent fort!

À propos de la section Est de la Ligue américaine, les Red Sox de Boston (51-31) ont solidifié leur emprise sur le premier rang, jeudi après-midi au Fenway Park, grâce à une victoire sans équivoque de 15 à 1 contre les Royals de Kansas City.

Danny Santana et Rafael Devers ont chacun réussi trois coups sûrs et produit cinq points pour les locaux. Santana a notamment frappé un circuit de trois points, en quatrième manche, et Devers a fait de même, en sixième. Boston a totalisé 17 coups sûrs dans cette rencontre.

Au monticule, le partant des Red Sox Nathan Eovaldi (9-4) a blanchi les Royals pendant sept manches, allouant seulement cinq coups sûrs.