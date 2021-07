Don Granato prêt à relever un très grand défi chez les Sabres

Don Granato a exprimé jeudi sa fébrilité à l’idée de travailler avec les membres de l’organisation des Sabres de Buffalo et de relever les défis qui l’attendent.

L’homme de 53 ans s’est adressé aux médias via la plateforme Zoom pour officialiser sa nomination au titre d’entraîneur-chef des Sabres de Buffalo. Granato a l’occasion d’imposer sa propre signature en commençant une saison complète à la barre des Sabres et il ne compte pas perdre de temps.

«Le défi et surtout les demandes qui l’entourent m’excitent. Il y a une occasion devant nous, je pense que les joueurs la voient et qu’ils croient en leurs chances. Les demandes de nos partisans et de la communauté représentent ce que je recherche. Je ne pourrais pas demander un meilleur environnement pour évoluer.»

Granato s’est retrouvé entraîneur-chef par intérim en mars, en remplacement de Ralph Krueger. Il admet que d’arriver en plein cœur d’une saison, juste après que son équipe eut connu une désastreuse série de 12 revers, n’était pas idéal.

«Nous avons eu 12 séances d'entrainement et chacune d’entre elles était étouffée entre des matchs. On veut se concentrer sur l’attaque. Les systèmes offensifs sont très complexes, ce qui est difficile à pratiquer dans de telles circonstances. Donc, on peut améliorer nos prouesses offensives et même celles en défense avec le temps de préparation dont nous disposerons dorénavant.»

Les Sabres ont présenté la quatrième pire attaque de la Ligue nationale de hockey (LNH) l’an dernier, marquant 138 buts en 56 parties.

Head coach Don Granato is excited for the challenge ahead. 👊



Watch the full press conference with GM Kevyn Adams and coach Granato here: https://t.co/reK2CEZSk2 pic.twitter.com/oCNskx7Jc1 — Buffalo Sabres (@BuffaloSabres) July 1, 2021

Regard vers le futur

Celui qui était en poste à titre intérimaire a déclaré qu’un poste permanent chez les Sabres est ce qu’il recherchait depuis le début et que toute son énergie était concentrée sur cette organisation.

«Je n’ai pas pensé à aller voir ailleurs, c’est ici que je voulais être. Pour moi, c’est plus qu’une occasion. C’est une obligation que j’ai envers tous les membres de l’organisation, les joueurs et les partisans qui soutiennent et suivent notre équipe quotidiennement. Je ne serais pas ici sans le soutien d’une immense quantité de personnes.»

Granato est ainsi le sixième instructeur à la barre des Sabres depuis que Lindy Ruff a été renvoyé, en 2013. La formation a terminé au dernier rang du classement général pour la quatrième fois au cours des huit dernières années et n’a pas goûté aux séries éliminatoires depuis 10 ans.

Granato était un entraîneur adjoint chez les Sabres depuis la saison 2019-2020. Dans la LNH, il a aussi travaillé à titre d’adjoint chez les Blackhawks de Chicago de 2017 à 2019.