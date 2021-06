RSEQ : coup d’envoi le 28 août

La chaîne TVA Sports sera au cœur de la reprise du football universitaire québécois, puisqu’elle diffusera un total de 11 parties du Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ) à compter du 28 août prochain.

La campagne s’amorcera avec un duel entre les Carabins de l’Université de Montréal face au Vert & Or de Sherbrooke. Les Carabins seront à l’affiche à quatre reprises à TVA Sports, dont deux fois contre le Rouge et Or de l’Université Laval : le 18 septembre au PEPS et le 24 octobre au CEPSUM. La formation de la Capitale-Nationale disputera pour sa part un total de cinq matchs sur les ondes de la chaîne, incluant celui du 29 août contre les Redbirds de McGill à Québec.

Les partisans de football québécois pourront également regarder TVA Sports pour la Coupe Dunsmore, la Coupe Uteck et la Coupe Vanier à la fin de la saison. Ces trois événements sont prévus dans l’ordre les samedis 13 et 27 novembre, ainsi que 4 décembre. Les demi-finales québécoises auront lieu pour leur part le 6 novembre.

Le RSEQ a toutefois précisé dans un communiqué publié récemment qu’il était prêt à modifier le calendrier si les directives de la Santé publique devaient changer entre-temps. L’organisation affirme garder un lien de communication privilégié avec les autorités gouvernementales.