Les Américains veulent voir le CH l’emporter

La majorité des Américains préféreraient voir le Canadien de Montréal soulever la coupe Stanley plutôt que le Lightning de Tampa Bay.

Mardi, le site internet betonline.ag a dévoilé que 36 États étaient dans le camp de la Sainte-Flanelle. Le constat a été fait à l’aide de milliers de données géolocalisées recueillies par le biais du réseau social Twitter.

Le site de paris sportifs avait fait le même exercice lors des demi-finales. À l’époque, les Islanders de New York étaient les favoris des amateurs de hockey des États-Unis. Ils avaient l’appui de 32 États. De son côté, le CH pouvait compter sur le soutien des États de Washington, de l’Alaska, du Dakota du Nord, du Wisconsin, du Vermont et du New Hampshire. C’est donc 30 États qui se sont ajoutés au camp du Bleu-Blanc-Rouge.

En ce qui concerne la finale de la Coupe Stanley, les «Bolts» ont pris les devants dans la série en remportant le premier duel au compte de 5 à 1. Le Canadien tentera de créer l’égalité mercredi soir.