Le Lightning, une machine bien rodée

Ayant relevé tous les défis qui se sont présentés à eux lors des trois premières rondes des séries éliminatoires, les membres du Canadien de Montréal ont certainement réalisé qu’ils se frottaient maintenant à une équipe qui a atteint un tout autre niveau d’excellence, lundi soir.

Le Lightning de Tampa Bay a remporté le match numéro 1 de la finale de la Coupe Stanley au compte de 5 à 1 et peu d’éléments positifs sont ressortis de cette performance pour le Tricolore.

En effet, les gros canons du club floridien ont montré ce dont ils étaient capables. Le système défensif a limité le Canadien à 19 tirs et sur les quelques chances de marquer qui auraient pu faire tourner la vapeur en faveur des visiteurs, Andrei Vasilevskiy veillait au grain.

De plus, l’expérience de l’équipe, avec notamment l’affront d’un balayage aux mains d’une équipe nettement négligée en 2019 [les Blue Jackets de Columbus] et la conquête de la coupe Stanley en 2020, donne une confiance et une patience qui semblent inébranlables aux troupes.

«J’ai trouvé que le Lightning avait très bien joué, [de façon] disciplinée, a dit Alexandre Picard lors du dernier épisode du balado "Temps d’arrêt". On a attendu longtemps dans le match. Oui, ça s’est terminé 5 à 1, mais en début de match, on attendait nos occasions et on a profité de deux revirements pour marquer les deux premiers buts. C’est une équipe qui est à maturité et qui sait exactement comment gagné.»

Des conditions à remplir

L’ancien porte-couleurs du Canadien estime toutefois que la pente n’est pas trop abrupte pour être surmontée. En effet, si le jeu du CH n’était pas à la hauteur pour ce premier duel, il pourrait le devenir à certaines conditions.

«Je n’ai pas trouvé que le Canadien était prêt à jouer, a dit l’ancien arrière. Je ne les ai pas trouvés aussi "sharp" dans les petits détails. Et je crois qu’on a réalisé que, défensivement, le Lightning était pas mal plus fort que les équipes qu’on a affrontées.»

«Je pense que ce sera une bonne série, une longue série, pourvu que le Canadien s’ajuste entre les deux matchs.»

Le deuxième duel de la série sera présenté mercredi soir sur les ondes de la chaîne TVA Sports.