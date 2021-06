Don Granato a convaincu les Sabres

Les Sabres de Buffalo ont officialisé l’embauche de Don Granato à titre d’entraîneur-chef, mardi.

Selon le réseau ESPN, l’homme de 53 ans aurait obtenu un contrat valide pour trois saisons.

Granato avait obtenu le poste par intérim en mars dernier, après que la direction de l’équipe eut montré la porte de sortie à Ralph Krueger. Il occupait précédemment les fonctions d’adjoint à l’entraîneur-chef, et ce, depuis la campagne 2019-2020.

Sous sa gouverne dans la deuxième moitié de la dernière saison, les Sabres ont maintenu un dossier de 9-16-3 en 28 matchs. La formation de Buffalo a obtenu la pire fiche de toutes les équipes de la Ligue nationale de hockey (LNH) en 2020-2021.

«Je ressentais assurément des signes de progrès, avait affirmé Granato lors du plus récent bilan de fin de saison des Sabres. Je trouvais ça évident. Personne ici n'est satisfait, mais on a pu voir et ressentir que la confiance et les convictions des joueurs changer.»

Des concurrents

À l’époque, le directeur général Kevyn Adams avait exprimé son désir de rencontrer plusieurs candidats pour le poste, dont Granato.

«Je veux simplement parler à plusieurs personnes différentes avec plusieurs parcours différents, et c'est ce que nous allons faire, avait-il dit. Et "Donny" le comprend parfaitement.»

«Je crois aussi qu'il est persuadé d'être prêt et capable d'être l'entraîneur de cette équipe. Je comprends qu'il a fait un très bon travail dans des circonstances difficiles et nous allons maintenant aller de l'avant avec ce processus.»

Il s’agit de la première fois que Granato est nommé entraîneur-chef à part entière dans le circuit Bettman, lui qui a été responsable d’un banc dans la Ligue américaine, l’ECHL et l’USHL.

Le natif de l’Illinois avait amorcé sa carrière d’entraîneur dans la LNH comme adjoint de Joel Quenneville chez les Blackhawks de Chicago, de 2017 à 2019.