Un gardien québécois avec le Rocket

Le Rocket de Laval a fait signer lundi un contrat d’une saison à un volet au gardien québécois Kevin Poulin.

Le Montréalais de 31 ans a passé la dernière saison avec l’IF Bjorkloven en Suède. Il a montré une fiche de 20-9-0, avec une moyenne de buts alloués de 2,23 et un taux d’efficacité de ,915. Le gardien de 6 pi et 2 po et 205 lb en sera à sa 12e campagne dans le hockey professionnel, lui qui a présenté un dossier de 85-83-12 en 192 matchs en carrière dans la Ligue américaine avec les Sound Tigers de Bridgeport, le Heat de Stockton, le Reign d’Ontario et les Griffins de Grand Rapids entre 2010 et 2021.

Depuis 2016, Poulin a également évolué en KHL, en Autriche, en Suisse et en Allemagne. Choix de cinquième tour (126e au total) des Islanders de New York en 2008, Poulin a maintenu une fiche de 18-25-3 en 50 matchs dans la LNH.