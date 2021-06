Officiels en finale: quatre Québécois sélectionnés

Publié aujourd'hui à 11h55

Mis à jouraujourd'hui à 11h55

La finale de la Coupe Stanley s’amorcera ce soir. Quatre officiels du Québec ont été sélectionnés pour cette finale. Les arbitres Éric Furlatt, Francis Charron ainsi que les juges de lignes Jonny Murray et Michel Cormier.

Charron et Murray en seront respectivement à leurs deuxième et quatrième participations, ce sera une première finale pour les Trifluviens Furlatt (1257 matchs de saison régulière et 150 matchs en série) et Cormier (1150 matchs de saison et 86 parties en séries).

La dernière fois qu’un arbitre trifluvien a arbitré une finale de la Coupe Stanley, c’était Denis Morel en 1989 alors que les Canadiens croisaient le fer avec les Flames de Calgary. J’ai contacté Denis pour savoir quel souvenir il avait de cette finale. Il m’a raconté qu’après avoir travaillé dans la finale de 1988 entre Boston et Edmonton, il avait été sélectionné avec Andy Van Hellemond et Kerry Fraser. Il a été d’office pour les matchs 2 et 6. Pour les plus jeunes, il n’y avait qu’un arbitre et non deux à cette époque. Il me racontait qu’il y avait onze jours entre ses deux parties. Il avait alors demandé d’aller patiner au Forum un matin avant son sixième match. Il avait alors croisé Scotty Bowman qui travaillait pour un réseau de télévision. Ils ont échangé pendant près d’une heure sur les attentes des entraîneurs en séries, une conversation qu’il a grandement appréciée.

Que vous soyez d’accord ou pas avec ce qui se passe avec l’arbitrage en séries, il est important de souligner que 40% des officiels sélectionnés pour la finale proviennent du programme de développement des officiels de Hockey Québec, du jamais vu.

Bonne finale!