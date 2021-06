Shohei Ohtani se présente aux New-Yorkais

Shohei Ohtani n’a pas pris de temps avant de démontrer l’étendue de son talent aux amateurs de la Grosse Pomme, lundi à New York, dans une victoire de 5 à 3 des Angels de Los Angeles aux dépens des Yankees.

Deuxième frappeur de l’alignement des siens, Ohtani s’est présenté à la plaque du Yankee Stadium, pour la première fois de sa carrière, en première manche, alors que son coéquipier David Fletcher venait tout juste d’être victime du premier retrait du match. Le Japonais en a profité pour expulser la balle à l’extérieur des limites du terrain.

Il s’agit de sa 26e longue balle de la saison, lui qui rejoint ainsi la jeune sensation des Blue Jays de Toronto, Vladimir Guerrero fils, au sommet du classement des frappeurs du baseball majeur à ce chapitre.

Ohtani n’a toutefois pas été en mesure de se rendre sur les sentiers par après.

Sur la butte, le partant des visiteurs Dylan Bundy a quitté prématurément le match. Visiblement incommodé par la chaleur, lui qui suait abondamment, l’artilleur a quitté lors de la seconde manche, après s’être éloigné du monticule pour vomir. En une manche et deux tiers, il a accordé deux points sur quatre coups sûrs.

La victoire est toutefois allée au dossier de Jose Suarez. En relève, il a lancé pendant cinq manches et un tiers, permettant seulement un point sur deux coups sûrs et un but sur balles. Suarez (3-1) a aussi passé cinq adversaires dans la mitaine. Pour sa part, Raisel Iglesias a signé son 14e sauvetage de la saison.

Un homme contre une équipe

À Cincinnati, le voltigeur des Reds Nick Castellanos était en mission, lui qui a produit sept points dans un gain de 12 à 4 des siens contre les Phillies de Philadelphie.

L’Américain de 29 ans a commencé sa soirée de travail en frappant un simple de deux points, pour ouvrir les hostilités. Il est revenu à la plaque, en septième manche, avec les buts remplis. Il en a profité pour vider les sentiers d’un seul élan, en expulsant la balle à l’extérieur des limites du terrain. Il a complété sa soirée de travail avec un double bon pour un point additionnel au tour au bâton suivant des Reds.

Ramirez propulse les Indians

À Cleveland, l’attaque des Indians s’est éclatée avec 19 coups sûrs, mais nul n’a mieux fait que Jose Ramirez dans un gain de 13 à 5 contre les Indians.

Le Dominicain a conclu son match avec trois coups sûrs et cinq points produits. Ramirez a entre autres réussi un circuit de trois points en quatrième manche.

Austin Hedges a aussi bien fait avec trois points produits pour l’équipe locale.