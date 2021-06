Peu de changement au classement

Le Serbe Novak Djokovic occupe toujours solidement la tête du classement ATP publié lundi, dans lequel l'Australien Alex De Minaur progresse de trois positions et occupe la 15e place.

Il s'agit du meilleur classement en carrière pour le joueur de 22 ans, sacré samedi au tournoi d'Eastbourne, son cinquième titre sur le circuit.

En raison des progrès de l'Australien, le Belge David Goffin, le Français Gaël Monfils et le Polonais Hubert Hurkacz reculent tous les trois d'une place, respectivement aux 16e, 17e et 18e rangs mondiaux.

Avant le début de Wimbledon lundi, auquel ne participe pas le N.3 mondial, l'Espagnol Rafael Nadal, il n'y a pas d'autres changements dans le Top 20.

Le Canadien Denis Shapovalov est 12e alors que le Québécois Félix Auger-Aliassime est 19e. L'Ontarien Milos Raonic est 22e.

Classement ATP

Novak Djokovic (SRB) 12113 pts Daniil Medvedev (RUS) 10280 Rafael Nadal (ESP) 8630 Stefanos Tsitsipas (GRE) 7980 Dominic Thiem (AUT) 7425 Alexander Zverev (GER) 7305 Andrey Rublev (RUS) 6120 Roger Federer (SUI) 4815 Matteo Berrettini (ITA) 4468 Roberto Bautista Agut (ESP) 3125 Diego Schwartzman (ARG) 3060 Denis Shapovalov (CAN) 2915 Pablo Carreno (ESP) 2905 Casper Ruud (NOR) 2690 Alex De Minaur (AUS) 2690 (+3) David Goffin (BEL) 2680 (-1) Gaël Monfils (FRA) 2568 (-1) Hubert Hurkacz (POL) 2533 (-1) Félix Auger-Aliassime (CAN) 2468 Christian Garin (CHI) 2440

Kvitova de retour dans le Top 10

La joueuse tchèque Petra Kvitova, deux fois victorieuse du tournoi de Wimbledon, a gagné deux places et réintégré lundi le Top 10 au classement de la WTA, toujours dominé par l'Australienne Ashleigh Barty.

Le plus prestigieux des tournois sur gazon, qu'elle a remporté en 2011 et 2014, débute cette semaine et Kvitova, 31 ans, est tête de série N.10.

Elle vient de jouer une demi-finale à Bad-Hombourg, où elle a plié face à l'Allemande Angelique Kerber, après avoir décidé de se retirer du tournoi de Roland-Garros pour ménager sa cheville gauche.

La Lettone Jelena Ostapenko, victorieuse samedi à Eastbourne, a pour sa part gagné 9 places (34e), tandis que la Tchèque Katerina Siniakova, finaliste à Bad Hombourg, grimpe elle de 12 places (64e).

La Canadienne Bianca Andreescu est toujours septième alors que les Québécois Leylah Annie Fernandez et Eugenie Bouchard sont 71e et 114e.

Classement WTA