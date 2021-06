LNH: mission accomplie pour Bettman et sa bande

Il y a neuf mois aujourd’hui, le Lightning de Tampa Bay, à même la bulle de Toronto, remportait la coupe Stanley.

Depuis ce jour de consécration, la LNH a dû, pour réussir à tenir une saison 2020-2021 en cette ère de pandémie, mettre en place un plan colossal. Aujourd’hui, en ce 28 juin 2021, on peut dire sans se tromper qu’elle a réussi.

Preuve de la qualité de ce plan, les équipes, réparties au sein de divisions spécialement configurées, ont finalement pu, à ce jour, disputer une saison de 56 matchs et trois rondes éliminatoires ont jusqu'ici été jouées. De plus, comme on le sait, la finale de la Coupe Stanley se met en branle ce soir.

En entrevue avec l’animateur Louis Jean quelques instants avant le premier duel de la série Canadiens-Lightning, le commissaire de la LNH Gary Bettman n’a pas caché sa joie vis-à-vis le déroulement de cette inhabituelle campagne.

«Nous sommes très heureux et fiers d’avoir pu tenir une saison et des éliminatoires sans qu’il y ait trop d’ennuis. Notre protocole était très solide et tous les gens impliqués ont su s’ajuster lorsque des épisodes inattendus sont survenus. L’important était que les joueurs, le personnel hockey et les partisans participent à cette aventure, tout en demeurant en sécurité.»

Voyez l'entrevue complète dans la vidéo ci-dessus.