Alec Martinez a joué blessé

Le défenseur des Golden Knights de Vegas Alec Martinez a révélé samedi qu’il avait disputé les séries éliminatoires malgré une fracture au pied.

Cela inclut donc les six matchs face au Canadien de Montréal, mais aussi les six autres contre l’Avalanche du Colorado et les sept face au Wild du Minnesota.

«Je ne pouvais évidemment pas en parler [pendant les séries], a indiqué Martinez samedi, lors du bilan de fin de saison de son équipe. Le personnel médical a fait un travail remarquable pour prendre soin de moi jour après jour.»

Malgré cette blessure, l’arrière de 33 ans a mené toute la Ligue nationale de hockey avec 72 tirs bloqués en éliminatoires, soit 20 de plus que son plus proche poursuivant. Il a aussi contribué offensivement, inscrivant des buts importants face au CH, lors des matchs numéro 1 et 6.

«Dans ma routine quotidienne, je devais me reposer le plus possible et éviter de mettre du poids sur ma jambe pour gérer l'enflure. Je n'y serais pas arrivé sans l'aide du personnel médical. Je parle comme si c'était miraculeux, mais ils ont vraiment été incroyables. Je les remercie de m'avoir permis de compétitionner et de jouer au meilleur moment de l'année», a dit Martinez.

L’ancien des Kings de Los Angeles deviendra joueur autonome sans compensation le 28 juillet prochain. Il a sans doute connu sa meilleure saison en carrière en 2020-2021 et sa détermination pourrait faire de lui un joueur en demande sur le marché.