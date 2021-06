Cette semaine aux Anti-Pods de la Lutte, Kevin et Pat reviennent sur l’événement spécial Hell in a Cell et sur tous les matchs HIAC que la WWE a présentés au cours de la dernière semaine.

De plus, nos deux animateurs parlent de l’excellent travail de Kevin Owens, de la WWE au MSG et du décès de la Canadienne Melissa Coates.

Tout ça et bien plus dans un autre épisode à ne pas manquer.