Mark Messier se dégote un boulot d’analyste

Le grand Mark Messier sera analyste du hockey de la Ligue nationale de hockey (LNH) pour le réseau ESPN à partir de la prochaine saison.

C’est ce que la chaîne sportive a annoncé jeudi, précisant que l’homme de 60 ans avait accepté un contrat de plusieurs années.

Messier imite ainsi son ancien coéquipier Wayne Gretzky, qui s’est trouvé un emploi semblable avec TNT, le principal concurrent d’ESPN pour la diffusion du hockey aux États-Unis.

Considéré comme l’un des plus grands capitaines de son sport, il a joué dans la LNH pendant 25 ans et remporté la coupe Stanley à six reprises. En 1756 matchs avec les Oilers d’Edmonton, les Rangers de New York et les Canucks de Vancouver, Messier a amassé 1887 points, soit le troisième plus haut total de l’histoire de la ligue.

L’ancien joueur de centre pourrait possiblement collaborer avec P.K. Subban dans le futur, lui qui agit à titre d’analyste pour ESPN lors des séries éliminatoires cette année.