Bien qu’il y ait des exceptions, une bonne majorité du peuple québécois se range derrière les Canadiens et le match de demain, disputé le soir de la Saint-Jean-Baptiste, représente une occasion unique pour tout le monde.

Imaginez la frénésie si le CH devait passer en finale de la Coupe Stanley le 24 juin!

«Quelle belle réjouissance pour le peuple québécois de pouvoir s'unir et se ranger derrière un but commun, qui est de gagner la coupe, a expliqué le gardien de la LNH Louis Domingue à "JiC". C'est le même but que les joueurs du Canadien, on le partage avec eux à Montréal.»

Antoine Roussel, qui était également en studio, a ensuite souligné qu’en faisant la route à partir du Saguenay, aujourd’hui, il avait remarqué plusieurs voitures équipées de fanions aux couleurs des Canadiens... même à Québec.

La discussion a ensuite bifurqué sur la façon dont a été bâtie l’équipe. Selon Roussel, elle ressemble un peu aux équipes championnes des Kings de Los Angeles de 2012 et 2014 dans la mesure où elles gardent leurs meilleurs efforts pour les séries.

Il y également été question des ratés de l’entraîneur des Golden Knights, Peter DeBoer, et de la situation des gardiens de la formation du Nevada. Selon Antoine Roussel, c’est Marc-André Fleury qui sera de retour devant le filet pour le match six, alors que son équipe tentera d’éviter l’élimination.

