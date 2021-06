Partisans admis au Centre Bell: «peur d’avoir peur»

Publié aujourd'hui à 12h35

Mis à jouraujourd'hui à 12h35

C’est presque devenu une mauvaise blague. Je regardais hier les partisans des Canadiens qui s’étaient amassés par milliers, aux abords du Centre Bell, célébrer chaque but de l’équipe et évidemment la victoire, sans masque et distanciation. La frénésie des séries fait en sorte que les règles sanitaires prennent une pause, sauf à un endroit, celui qui est beaucoup plus sécuritaire à tous les points de vue: l’intérieur du Centre Bell.

La Santé Publique et le gouvernement Legault ont beau nous arriver avec toutes les excuses du monde, mais à un certain moment, il y a des limites à se faire raconter des histoires. Et la limite est atteinte.

Aucune éclosion au Centre Bell

Les Canadiens ont eu la permission d’ouvrir leur amphithéâtre lors du sixième match de la série face aux Maple Leafs. Depuis quatre autres rencontres ont été disputées au Centre Bell et la limite de spectateurs est passée de 2500 à 3500. Ce qu’il faut surtout retenir, c’est qu’il n’y a eu aucune éclosion de déclarer suite à un match. Zéro. Le niveau de sécurité sanitaire est extrême. Le masque est obligatoire en tout temps et des gardiens de sécurité surveillent la situation avec beaucoup de sérieux. Plusieurs fois j’ai vu des partisans se faire rappeler qu’ils doivent bien porter le masque.

Où est le véritable danger?

Jeudi, si la Santé Publique et le gouvernement Legault demeurent aussi intransigeants, ils vont avoir deux gros problèmes sur les bras. Un problème de sécurité publique avec au moins 10 000 personnes dans les rues de Montréal pour le match et un problème de sécurité sanitaire, alors que personne ne va porter le masque et que la distanciation sera inexistante.

Pendant ce temps, il n’y aura que 3500 partisans des Canadiens dans les gradins qui vont pouvoir regarder un des matchs de hockey les plus importants des 28 dernières années à Montréal.

Les Canadiens aimeraient voir le nombre de spectateurs passer de 250 par section (il y en a 14) à 325. On parle ici de mille personnes de plus. Pas dix mille. Mais Québec semble faire la sourde oreille. J’ai demandé à France Margaret Bélanger si elle s’attend à avoir une réponse favorable de la Santé Publique. «On remarque une nette amélioration à Montréal alors que le nombre de cas positifs au COVID-19 est en chute libre, souligne la vice-présidente exécutive et chef des affaires commerciales des Canadiens. On a fait la demande pour avoir plus de 3500 spectateurs, mais on ne semble pas vouloir augmenter le nombre de spectateurs pour le moment.»

Où est la limite?

C’est difficile de comprendre pourquoi Québec demeure de glace. Si les québécois refusaient de se faire vacciner et que la pandémie se dirigeait vers une quatrième vague, il serait même illogique de permettre les rassemblements extérieurs, comme c’est le cas présentement. S’il y a un peuple en Amérique qui sert d’exemple aux autres, c’est bien nous. Les Canadiens nous permettent justement d’oublier tout ce qu’on a vécu depuis 18 mois, mais visiblement ce n’est pas suffisant encore pour être récompensé, malgré tous nos efforts. Alors où est la limite? À 30 cas positifs au Québec quotidiennement on va permettre aux Canadiens d’avoir 4000 spectateurs? C’est à se demander si nos dirigeants ont peur d’avoir peur présentement.