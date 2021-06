Bogaerts restera-t-il à Boston?

Publié aujourd'hui à 08h34

Mis à jouraujourd'hui à 08h34

Ma première idée cette semaine était de vous parler des nouvelles règles concernant l’interdiction des produits collants et l’impact que cela pourrait avoir sur les résultats des matchs ainsi que le nombre de blessures. Cependant, plusieurs textes intéressants sur le sujet ont déjà été écrits, dont celui du collègue Mathieu Boulay du Journal de Montréal. Et comme il y a beaucoup trop de points d’interrogation à ce moment-ci pour être en mesure de se faire une opinion sur ce sujet, on en reparlera un peu plus tard durant l’été. Mais une chose est certaine, c’est que le moment est drôlement choisi pour changer les règlements et imposer des suspensions, en plein cœur de la saison!

À lire aussi: L’incroyable histoire de Drew Robinson

Voici donc quelques notes et réflexions des derniers jours dans le baseball majeur!

- Les Diamondbacks ont battu un record de médiocrité en subissant un 23e revers de suite sur la route. Cette organisation entreprendra, dans les prochaines semaines, un grand ménage pour regarnir les coffres au niveau des jeunes joueurs de qualité. Cependant, une grande partie du ménage se fera sans le directeur général Mike Hazen, qui a dû retourner chez lui pour prendre soin de sa famille, alors que sa femme combat un cancer du cerveau.

- Les Blue Jays ont fait l’acquisition du releveur droitier Jacob Barnes des Mets de New York, en retour d’un joueur des ligues mineures. Ce n’est pas une surprise puisque le club de Charlie Montoyo connaît beaucoup d’ennui sur la butte, surtout en relève. La question est de savoir à quel point les Jays seront agressifs sur le marché des transactions, avec un club d’environ ,500 et de nombreux blessés qui seront de retour prochainement. Et ne vous attendez pas à des miracles de la part de Barnes, puisque sa moyenne de points mérités en carrière est à 4,53.

- Le joueur d’arrêt-court Trevor Story a annoncé ses couleurs, alors qu’il a déclaré publiquement qu’il ne signerait pas de nouveau contrat avec les Rockies du Colorado. Ce qui veut dire qu’il y a de très fortes chances qu’il soit échangé d’ici la fin juillet, surtout que les Rockies sont déjà en reconstruction depuis quelques mois, c’est-à-dire depuis le départ de Nolan Arenado l’hiver dernier. Les Rockies pourront probablement obtenir quelques bons espoirs en retour de leur joueur d’inter, le seul problème, c’est que les bons bras sont beaucoup plus en demande que les joueurs de position.

- Xander Boagerts des Red Sox, a signé en 2019, une entente de 6 ans et120 millions de dollars avec les Red Sox. Le joueur d’arrêt-court de 28 ans a cependant mentionné dans une entrevue radio dans la région de Boston qu’il avait pleinement l’intention d’utiliser sa clause échappatoire pour sortir de son contrat après la saison 2022. Avec sa régularité et les chiffres qu’il met au tableau depuis quelques années, Bogaerts vaut assurément plus que 20 millions de dollars sur le marché actuel du baseball majeur. Il pourrait probablement aller chercher entre 30 et 35 millions de dollars par saison, si on se fie aux nouveaux contrats de joueurs comme Francisco Lindor et Fernando Tatis Jr. Mais je ne suis vraiment pas convaincu que c’est avec les «Bas rouges», qu’il va obtenir le pactole.

- Je ne suis pas le plus grand adepte du match des étoiles et du concours de coups de circuit. J’ai toujours pensé qu’un congé pour les joueurs vedettes serait plus bénéfique dans une saison aussi longue et éreintante. Mais lorsque Shohei Ohtani a annoncé qu’il allait participer au concours, l’intérêt a certainement grimpé chez les amateurs de baseball en général. Surtout que le match aura lieu au Colorado, un endroit où la balle voyage plus que dans n’importe quel autre stade. Et avec l’addition possible de Fernando Tatis Jr et quelques autres jeunes vedettes, le baseball majeur pourrait battre des records de cotes d’écoute. Le concours de circuit aura lieu le 12 juillet et le match des étoiles le lendemain, toujours au Colorado.

- Le jeune droitier de 23 ans Matt Manning a fait ses débuts avec les Tigers de Détroit jeudi soir dernier. Choix de première ronde des Tigers en 2016, Manning a relativement bien lancé en donnant deux points mérités en cinq manches, mais son équipe s’est quand même inclinée 7 à 5 face aux Angels de Los Angeles. Si les Blue Jays et les White Sox semblent être destinés à être les meilleures équipes dans la Ligue américaine dans les cinq ou six prochaines années, les Tigers pourraient aussi faire partie de la discussion. Avec l’émergence des autres jeunes lanceurs comme Casey Mize et Tarik Skubal, les Tigers risquent d’être solides sur la butte pour un bon bout de temps.

- La convention collective du baseball majeur vient à échéance à fin de la saison, plus précisément en décembre 2021. Évidemment, les points importants porteront, comme c’est souvent le cas, sur l’argent et le partage des revenus. Mais d’autres points risquent de soulever les passions, comme le frappeur de choix dans les deux ligues et le fait d’ajouter des équipes en séries, comme c’était le cas en 2020. Comme la relation est déjà tendue entre le baseball majeur et l’association des joueurs, il est à souhaiter que les négociations commencent bientôt entre les 2 parties, parce que la possibilité d’un arrêt de travail en 2022 pourrait planer beaucoup plus tôt que prévu.