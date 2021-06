Point tout près du record de Leach

L’attaquant du Lightning de Tampa Bay Brayden Point est en feu : il a maintenant inscrit un but à ses huit plus récents matchs des séries éliminatoires.

Profitant de la victoire de 8 à 0 du Lightning pour prolonger cette incroyable séquence, lundi soir, Point attire logiquement les bons mots de ses coéquipiers.

«Brayden a vraiment un impact majeur à chaque match avec l'offensive qu'il apporte à l'équipe, affirmait récemment l'attaquant Yanni Gourde, cité sur le site web de la Ligue nationale de hockey. C'est majeur pour le reste de l'équipe, parce que tu sais que ce trio va se présenter à chaque match et marquer. Ça rend notre travail un peu plus facile, puisque tout le monde se retrouve dans le bon rôle.»

Point, qui évolue en compagnie de Nikita Kucherov et Ondrej Palat, domine logiquement la LNH avec son total de 13 buts en 16 parties depuis le début des éliminatoires. Il affiche par ailleurs un étonnant taux d’efficacité de 32,5% sur ses lancers.

Des buts gagnants

L’actuelle séquence de huit matchs avec un but de Point a débuté lors du tour précédent, le 3 juin, pendant le troisième match de la série face aux Hurricanes de la Caroline. Depuis, il a notamment inscrit le filet gagnant dans la victoire de 2 à 0 du Lightning pour éliminer les Hurricanes en cinq matchs. Face aux Islanders, il a aussi marqué le but vainqueur dans la troisième partie, dans un gain de 2 à 1.

«Je ne me souviens pas vraiment de ce qui s'est passé, et je n'ai pas vu la reprise, avait alors avoué Point, au terme du troisième match. Je sais que la rondelle a pris un drôle de bond et s'est retrouvée sur mon bâton, donc c'est un but chanceux.»

Chance ou pas, Point connaît des séries du tonnerre.

À deux matchs de Reggie Leach...

Le record pour le plus grand nombre de matchs consécutifs avec au moins un but lors d’un parcours éliminatoire est de 10 et appartient à l’attaquant Reggie Leach, dans l’uniforme des Flyers de Philadelphie, en 1976. Dans le neuvième match de cette séquence, Leach avait même connu un match de cinq filets dans une victoire de 6 à 3 permettant à Philadelphie d’éliminer les Bruins de Boston.

Au tour suivant, soit en finale de la coupe Stanley, Leach et les Flyers avaient toutefois retrouvé le Canadien de Montréal. Réussissant à un marquer un but dans le premier match de la finale, l’attaquant avait été blanchi de la feuille de pointage, dans le deuxième match, par le Tricolore et son gardien Ken Dryden. Malgré cela et le fait que son équipe a perdu en finale, le représentant des Flyers a été le récipiendaire du Trophée Conn-Smythe cette année-là.

Après Leach, Point est seulement le deuxième joueur de la LNH, et le premier en 45 ans, à réussir à marquer lors de huit matchs consécutifs lors d’un même parcours éliminatoire. Il tentera de poursuivre sur sa lancée, mercredi soir, durant le sixième match de la série face aux Islanders.