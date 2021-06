Canadiens: de retour à Vegas

Les Canadiens de Montréal et les Golden Knights de Vegas se disputeront la victoire lors du cinquième match de leur série, mardi soir, au T-Mobile Arena.

La rencontre sera présentée à TVA Sports et TVA Sports direct, dès 20h.

La série est égale 2-2.

Ainsi, la série est désormais réduite à un 2 de 3; chacune des deux équipes ayant remporté une partie à domicile et une autre à l'étranger.

Si le spectacle sur la patinoire a été excitant depuis le début de la série, c'est le travail des arbitres qui fait énormément jaser, surtout lors des deux derniers duel alors que Chris Lee et Dan O'Rourke étaient les deux officiels en fonction. Ces derniers ont été fortement critiqués, notamment, pour ne pas avoir agi lorsque Corey Perry a reçu un violent coup de bâton au visage (match 3) et lorsque Nick Suzuki a reçu un coup de poing, gracieuseté de Brayden McNabb (match 4).

Malgré tout, les joueurs des Canadiens tentent de ne pas se laisser distraire.

«La tension est élevée et dense, mais nos joueurs gardent le contrôle. Des vétérans comme Shea Weber et Corey Perry font un bon travail du côté de la communication avec les officiels. C’est important qu’ils gardent leur concentration et leur énergie sur les choses qu’ils peuvent contrôler», avait souligné, lundi, Luke Richardson, qui assume les fonctions d'entraîneur-chef en remplacement de Dominique Ducharme, en isolement pour avoir contracté la COVID-19.

Tyler Toffoli est le meilleur marqueur du CH, avec 12 points. William Karlsson, avec 14 points, fait de même chez les Knights.