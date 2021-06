Nieto s’entend avec les Sharks

Matt Nieto s’est entendu sur les modalités d’un contrat de deux saisons à 850 000 $ par an avec les Sharks de San Jose, lundi.

L’ailier de 28 ans s’assure ainsi de rester avec les «Requins», formation pour laquelle il évolue depuis le début de la saison, mais pour qui il a aussi joué lors des quatre premières années de sa carrière. Il a aussi disputé quatre saisons avec l’Avalanche du Colorado, entre 2016 et 2020.

Nieto a récolté cinq buts et deux mentions d’aide en 28 joutes cette saison et s’est positionné troisième échelon de l’équipe pour le temps passé sur la glace en désavantage numérique (77 min 48 s). En carrière, il a amassé un total de 158 points en 500 parties de saison régulière et 21 points en 55 affrontements en séries éliminatoires.

Le Californien s’est blessé le 19 mars, alors qu’il disputait son 500e match dans la Ligue nationale de hockey.