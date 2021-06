La défaite en prolongation des Canadiens dans le quatrième match contre les Golden Knights a lourdement affecté leurs chances de remporter la série, selon plusieurs.

Stéphane Gonzalez a donné son opinion sur la suite des choses lors de sa chronique Gages-tu avec Jean-Charles Lajoie, lundi.

«Tout est du côté de Vegas, pour le moment. Ils ont gagné en prolongation et sur la route. Il y a l'effet de Robin Lehner. Pour demain, mon choix est Vegas. Mais ça ne veut pas dire que s'ils gagnent le cinquième match, le Canadien ne peut pas revenir à la maison et gagner le sixième match. On verra ensuite pour le septième match. C'est un énorme défi pour les Canadiens.»

Voyez le segment en question dans la vidéo ci-dessus.