Le gala d’EOTTM à Shawinigan confirmé

La compagnie de promotion Eye of the Tiger Management (EOTTM) organisera bel et bien un gala de boxe le 16 juillet au Centre Gervais Auto de Shawinigan, soirée qui mettra en vedette Sadriddin Akhmedov et Yves Ulysse junior.

Ainsi, une foule maximale de 1500 personnes pourra assister à l’événement proposant six combats. Le duel principal mettra aux prises Akhmedov (12-0-0, 10 K.-O.) et Mponda Kalunga (8-2-0, 3 K.-O.). Ce dernier est bien connu au Québec puisqu’il est le boxeur ayant infligé la seule défaite en carrière au cogneur Clovis Drolet. De plus, Kalunga a aussi causé de nombreuses surprises en battant Jordan Mccue, Ioannis Birmpilis et Nuiata Ebb.

«Nous sommes vraiment heureux de garder Sadriddin actif contre un adversaire de qualité qui est venu jouer le trouble-fête au Québec. On est déterminé à montrer que Sadriddin est à un autre niveau», a mentionné l’entraîneur Marc Ramsay par voie de communiqué.

Pour un titre

De son côté, Ulysse junior (19-2-0, 10 K.-O.) se battra contre David Théroux (16-4-0, 11 K.-O.) dans le cadre d’un affrontement de 10 rounds pour le championnat NABF.

Remis de quelques problèmes de santé, Ulysse tentera de poursuivre son ascension dans les classements mondiaux après avoir défait Mathieu Germain en novembre. Son rival Théroux a subi la défaite à son dernier combat face à Steve Claggett. Les deux boxeurs se connaissent très bien, puisqu’ils se sont entraînés ensemble à de nombreuses reprises.

«Il est primordial pour nous d’offrir de bons défis à nos têtes d’affiche comme Sadriddin Akhmedov et Yves Ulysse junior. Ces deux tigres possèdent tout ce qu’il faut pour devenir champions du monde et nous sommes fiers de pouvoir les mettre sur la même carte en juillet à Shawinigan», a estimé le président d’EOTTM, Camille Estephan.

Sous-carte

Le public pourra assister aux performances de quatre autres étoiles montantes dont Clovis Drolet (12-1-0, 8 K.-O.), Raphael Courchesne (8-1-0, 3 K.-O.), Thomas Chabot (3-0-0, 3 K.-O.) et Alexandre Gaumont (1-0-0, 0 K.-O.).

Dans un choc de huit assauts, Drolet se mesurera au Gatinois Danyk Croteau (5-3-0, 3 K.-O.), un ancien militaire reconnu comme un boxeur puissant avec une longue portée et un style agressif. Puis, Gaumont souhaite obtenir sa première victoire par K.-O. lors de son deuxième combat chez les professionnels lorsqu’il fera face à Olivier Tshitumba (1-1-0, 1 K.-O.) dans un combat de quatre rounds. De plus, les amateurs de boxe auront droit à un combat marqué par une grande rivalité entre le boxeur d’EOTTM Thomas Chabot et Michel Paré (débuts professionnels). Ces deux boxeurs originaires de Thetford Mines ont effectué d’innombrables rounds d’entraînement ensemble, puisqu’ils ont côtoyé le même gymnase lors de leur carrière en boxe olympique. Paré a été le dernier boxeur à avoir croisé le fer avec Chabot. Enfin, Courchesne voudra retrouver le chemin de la victoire contre celui qui avait livré une dure bataille à Sébastien Roy, Larone Whyte (6-4-0, 5 K.-O.).