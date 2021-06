Un grand nom de l’histoire de la boxe québécoise n’est plus

Figure importante de la boxe en Mauricie et dans l'ensemble de la province, Jim Girard, qui a été boxeur, entraîneur et promoteur, est décédé à l’âge de 83 ans.

«Mon très grand ami Jim Girard nous a quitté paisiblement hier soir, a ainsi commenté le promoteur Yvon Michel, vendredi matin, sur son compte Twitter. C’était un homme entier, authentique, sincère et honnête! Il a eu une grande influence sur la vie de tous ceux qui l’ont côtoyés comme sur la mienne! RIP coach!»

Girard est aux yeux de nombreux gens du milieu pugilistique un grand nom de l’histoire de la boxe. Ayant aussi porté les chapeaux de juge et de promoteur, il a notamment initié à la boxe feu Régis Lévesque ainsi que Michel, le grand patron de GYM, tout comme le vice-président opérations et recrutement de cette organisation, Bernard Barré.

Si la boxe québécoise a pris son élan au cours des dernières décennies, elle peut remercier celui qui a consacré sa vie au pugilat. Au cours d’une entrevue publiée par le journal «La Presse» en juillet 2008, il en avait d’ailleurs beaucoup à dire sur ses poulains de renom.

«Régis Lévesque habitait près de mon gym de Trois-Rivières et je l’ai entraîné. [...] Il a hypothéqué sa maison pour organiser un gala de boxe et il a tout perdu. Puis, il s’est repris et il a

regagné sa maison. C’était un vrai gambler... Il est allé à Montréal quand le promoteur Eddie Quinn est mort et il a commencé à travailler pour Johnny Rougeau», avait-il notamment souligné au sujet de Lévesque.

Girard a aussi convaincu Michel de suivre la voie de la boxe, celui-ci devenant directeur technique de la Fédération québécoise de boxe olympique en 1980. Des années plus tard, en

2004, il fondait le Groupe Yvon Michel après avoir été directeur général d’InterBox durant six ans.

«Yvon Michel était étudiant à l’UQTR. J’avais monté une école pour entraîneurs et promoteurs, une affaire sérieuse avec des professeurs d’éducation physique. Yvon était un bon boxeur, très dur et très courageux. Il avait même affronté Gaston Bérubé, un poids lourd. Il était un mi-lourd et il en avait mangé une cette fois-là. Mais c’était un excellent assistant pour moi. Il voulait tout apprendre. Puis il a amené son ami de l’université, Bernard Barré», avait ainsi expliqué Girard.

Un mentor

Dans l’arène, Girard a livré quelques combats professionnels et a côtoyé les meilleurs boxeurs et lutteurs de son époque dans ses années de jeunesse. Néanmoins, les gens du milieu de la boxe se rappelleront surtout sa contribution à l’extérieur. Jusqu’à ce qu’il décide de se départir de son gymnase en 2008, il y a dirigé une école de boxe durant presque 35 ans. En plus de superviser de nombreux pugilistes amateurs, «le père de la boxe en Mauricie» a épaulé feu Patrice L’Heureux pendant une dizaine d’années, aidant son protégé de Shawinigan à remporter le titre canadien des poids lourds.

«La dernière fois que je suis allé au gymnase, ils avaient déjà commencé à faire les changements. J’avais le cœur gros, comme si une grosse partie de ma vie était en train de s’envoler. Mais dans le fond, ce n’est que du matériel. L’important, ce sont les belles rencontres et les amitiés qui se sont développées. Je suis également fier d’avoir aidé un paquet de jeunes dans leur cheminement. Je ne quitte pas de la façon dont j’avais rêvé, mais j’ai tout de même le sentiment du devoir accompli», avait-il dit en entrevue avec le quotidien «Le Nouvelliste» en septembre 2008, peu avant de passer à autre chose.