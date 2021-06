La MLS lance une nouvelle ligue professionnelle

La Major League Soccer (MLS) a annoncé lundi la création d’une ligue de niveau inférieur qui amorcera ses activités au printemps 2022, circuit qui constituera une plateforme entre la MLS NEXT et les rangs professionnels.

Ainsi, la première campagne de l’histoire de cette ligue proposera un calendrier similaire à celui de la MLS. Les hostilités commenceront à la fin mars pour se conclure avec les éliminatoires à l’automne. Le match de championnat sera tenu tôt au décembre. Les détails concernant le nom des formations, les logos ainsi que les équipes participantes et celles qui seront admises par le biais de l’expansion seront dévoilés plus tard cette année. Les prochains mois seront consacrés à l’embauche d’employés et de dirigeants. La ligue utilisera les ressources de la MLS dans ses bureaux de New York.

Dans un communiqué, la MLS a ajouté que les clubs de la nouvelle entité n’auront pas d’affiliation avec ses organisations, contrairement à ce qu’il est possible de voir au hockey ou au baseball majeur.

«Nous sommes excités de lancer une nouvelle ligue qui complétera le chemin entre les académies et les équipes de la MLS, a affirmé le président et commissaire adjoint de la MLS, Mark Abbott. Également, il y aura davantage d’occasions pour les joueurs du calibre de la MLS. Ce circuit développera aussi un large groupe d’entraîneurs, d’arbitres et de cadres, tout en suscitant l'intérêt de partisans n’ayant pas la chance de soutenir un club local dans leur ville.»

Les initiateurs du projet disent aussi vouloir faire grimper l’attrait vis-à-vis leur sport à quelques années de la Coupe du monde 2026 qui se déroulera en Amérique du Nord.