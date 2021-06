«FAA» de retour dans le top 20

Le Québécois Félix Auger-Aliassime a réintégré le top 20 mondial grâce à sa plus récente performance au tournoi de Halle, en Allemagne, où il a atteint le carré d'as. «FAA» est désormais au 19e rang du plus récent classement de l'ATP, publié lundi.

Son compatriote Denis Shapovalov l'accompagne dans le top 20, au 12e échelon, en hausse deux places. Le Canadien Milos Raonic est 22e, en baisse de quatre rangs.

Le top 10 mondial n'a pas évolué dans le nouveau classement ATP, toujours dominé par le Serbe Novak Djokovic.

Peu de joueurs du haut du classement s'étant alignés dans les tournois au lendemain de Roland-Garros, et deux semaines avant Wimbledon (28 juin - 12 juillet), la hiérarchie est restée inchangée dans les dix premiers, toujours dominée par le Serbe Novak Djokovic, devant le Russe Daniil Medvedev et l'Espagnol Rafael Nadal.

La plus belle progression dans le top 30 est signé du Français Ugo Humbert, vainqueur du tournoi de Halle dimanche et en hausse de six places, ce qui lui permet d'atteindre à 22 ans le meilleur classement de sa carrière (25e).

Classement ATP

Novak Djokovic (SRB) 12113 pts Daniil Medvedev (RUS) 10053 Rafael Nadal (ESP) 8630 Stefanos Tsitsipas (GRE) 7980 Dominic Thiem (AUT) 7425 Alexander Zverev (GER) 7305 Andrey Rublev (RUS) 6120 Roger Federer (SUI) 4815 Matteo Berrettini (ITA) 4468 Roberto Bautista (ESP) 3125 Diego Schwartzman (ARG) 3060 Denis Shapovalov (CAN) 2915 (+2) Pablo Carreño Busta (ESP) 2905 (-1) Casper Ruud (NOR) 2690 (+1) David Goffin (BEL) 2680 (-2) Gaël Monfils (FRA) 2568 Hubert Hurkacz (POL) 2533 Alex De Minaur (AUS) 2485 (+4) Félix Auger-Aliassime (CAN) 2468 (+2) Christian Garin (CHI) 2440 (-1)

Svitolina passe 5e, Samsonova gagne 43 places

L'Ukrainienne Elina Svitolina s'est emparée de la 5e place au détriment de l'Américaine Sofia Kenin, dans le classement WTA publié lundi, toujours dominé par l'Australienne Ashleigh Barty.

Agée de 26 ans, Svitolina n'a pas quitté le Top 10 depuis juin 2017.

La Suissesse Belinda Bencic, finaliste à Berlin, a dépossédé la Tchèque Petra Kvitova de la 11e place.

La Bélarusse Victoria Azarenka a pris deux places, en 14e position tandis qu'à l'inverse la Tchèque victorieuse de Roland-Garros début juin, Barbora Krejcikova, 17e, a perdu deux places.

Tombeuse de Bencic en finale à Berlin, alors qu'elle sortait des qualifications, la Russe Liudmila Samsonova a fait un bond de 43 places, et se retrouve en 63e position.

La joueuse de 22 ans intègre le Top 100 pour la première fois de sa carrière.

La Canadienne Bianca Andreescu est toujours septième. Les Québécoises Leylah Annie Fernandez et Eugenie Bouchard sont respectivement 68e et 115e.

Classement WTA