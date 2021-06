Autre journée frustrante pour Félix Auger-Aliassime

Après avoir baissé pavillon en demi-finale du simple la veille, le Québécois Félix Auger-Aliassime a échappé la finale du double au tournoi de Halle, en Allemagne, aux côtés de son partenaire polonais Hubert Hurkacz, dimanche.

Les deux hommes ont plié l’échine en deux manches de 7-6 (4) et 6-4 devant les troisièmes têtes de série de la compétition, l’Allemand Kevin Krawietz et le Roumain Horia Tecau, respectivement 20e et 23e au monde de la spécialité. Ainsi, les perdants ont raté une belle occasion de décrocher leur deuxième titre ensemble, eux qui avaient triomphé au Masters de Paris l’an dernier.

Pour Auger-Aliassime, il s’agit d’une fin de semaine décevante. Samedi, il avait encaissé une défaite en trois sets aux mains du Français Ugo Humbert dans une longue bataille s’étant décidée au bris d’égalité de la manche ultime. En duo, il a connu une semaine assez productive. Son tandem a empoché quatre matchs, notamment la demi-finale contre les cinquièmes favoris, l’Allemand Tim Puetz et l’Australien Michael Venus.