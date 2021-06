CF Montréal: retrouver les jambes rapidement

Un peu moins d’un mois se sera écoulé entre le dernier match du CF Montréal et son premier au retour de la pause, lorsqu’ils affronteront le DC United, le 23 juin.

Si la pause a été bénéfique pour l’équipe, cette dernière devra rapidement retrouver ses jambes.

Ci-dessus, voyez la visioconférence de Wilfried nancy, lundi.

Avant de quitter, le 29 mai, la troupe de l’entraîneur-chef Wilfried Nancy a mis fin à une petite séquence de deux défaites, en l’emportant 1 à 0 contre le Fire de Chicago.

Les hommes de l’organisation montréalaise devront bâtir sur cette performance s’ils ne veulent pas se faire jouer un tour contre leurs futurs adversaires, avec lesquels ils se battent pour une place en séries éliminatoires. L’équipe de la capitale nationale américaine compte un point de plus que celle de la Belle Province, mais elle a joué un match supplémentaire.

«Mentalement, nous en avions besoin. D’un point de vue physique, c’était difficile de donner ces huit ou neuf jours de congé, sachant qu’après quatre jours, les joueurs allaient devoir suivre un programme, mais nous devions le faire, de mentionner Nancy, en vidéoconférence, lundi. Les joueurs sont revenus de bonne humeur, ils sont prêts à retourner sur le terrain, à bien faire et à mieux faire pour cette deuxième partie de la saison. [...] La pause a été bénéfique pour tout le monde.»

«Ça nous permet de revenir plus frais, de reposer notre esprit et de nous éloigner un peu des terrains, a ajouté le milieu de terrain Victor Wanyama. C’est plus facile de revenir ensuite. On va espérer être en mesure de revenir au même niveau que nous étions avant la pause. Le côté peut-être plus négatif, c’est que tu dois retrouver la forme rapidement. Nous travaillons fort afin de retrouver notre rythme et de même faire mieux qu’avant.»

Le CF Montréal devra être d’autant plus vigilant et retrouver ses jambes rapidement, puisque son prochain adversaire a déjà un match derrière la cravate depuis la fin de la pause, une victoire de 1 à 0, samedi, contre l’Inter Miami.

Un bon bilan malgré tout

Nancy a profité du retour de la pause pour tenir une séance avec ses joueurs lors de laquelle il a fait un bilan de cette première partie de la saison.

«Je suis plutôt content de ce que nous avons accompli jusqu’à présent. Ça l’aurait pu être mieux en termes de points ou de résultats, mais en même temps quand on regarde ce que l’on voulait accomplir en début de saison, c’est ce qu’on fait présentement.»

En huit matchs, le CF Montréal affiche 11 points à son compteur, dont neuf récoltés sur des victoires. L’organisation de la métropole québécoise a aussi secoué les cordages à 10 occasions, tandis qu’elle a accordé neuf filets.

«Nous devons améliorer notre façon de défendre notre surface et nos façons de marquer. [...] Nous devons être en mesure d’exécuter pour récupérer le ballon plus rapidement, a indiqué Nancy.

«Nous devons nous améliorer sur les séquences de coup de pied arrêté, nous le savons. C’est l’histoire du soccer. Nous avons cédé trois fois en phase arrêtée et deux tirs de pénalité. C’est un bon départ, mais nous devons être meilleurs.»