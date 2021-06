CF Montréal: d’autres matchs locaux aux États-Unis

Le CF Montréal a annoncé lundi qu’il jouera ses matchs à domicile prévu les 3 et 7 juillet au New Jersey et à Orlando, respectivement. L’équipe dit travailler encore pour trouver une solution permettant un retour au Canada.

Ainsi, la troupe de l’entraîneur-chef Wilfried Nancy «accueillera» l’Inter Miami CF au Red Bull Arena, le domicile des Red Bulls de New York, le premier samedi du prochain mois. C’est d’ailleurs à cet endroit que l’équipe montréalaise avait disputé durant la campagne 2020 la plupart de ses parties locales suivant le tournoi de reprise tenu au complexe de Walt Disney près d’Orlando.

Aussi, le club renouera avec le nord floridien, car il se mesurera au New York City FC sur le terrain de l’Orlando City SC quatre jours après son passage à Harrison.

Depuis le début de la saison, l’équipe est établie au DRV PNK Stadium et au centre d’entraînement de l’Inter Miami CF, à Fort Lauderdale, mais le stade sera non disponible pour ces deux matchs en raison de la ronde préliminaire de la Gold Cup de la CONCACAF.

L’emplacement de ces matchs est toutefois sujet à changement si l’équipe peut revenir à Montréal pour s’y entraîner et disputer ses matchs au Stade Saputo, a ajouté l’organisation. Celle-ci travaille avec la Major League Soccer et les deux autres clubs canadiens du circuit, le Toronto FC et les Whitecaps de Vancouver, pour essayer de revenir sur ses terres.

Après une pause de 10 jours, l’équipe a repris les entraînements quotidiens à Fort Lauderdale le 9 juin en vue de son prochain match face à D.C. United, mercredi. Deux jours plus tard, le CF Montréal voyagera au Tennessee pour y affronter le Nashville SC, samedi.